В новый кодекс с новыми штрафами

Что ждет автомобилистов в редакции КоАП от Минюста – Коммерсантъ

Штрафы за превышение скорости вырастут и будут начинаться от 3 тыс. руб. За отказ от освидетельствования санкция составит 40 тыс. руб., за перевозку детей без автокресел — 5 тыс. руб., за опасное вождение — 5 тыс. руб., за отсутствие ОСАГО — 1 тыс. руб. Впервые вводится накопительная система для злостных нарушителей ПДД. Таковы нормы, заложенные в проекте нового КоАП, разработанного по поручению экс-премьера Дмитрия Медведева и предложенного Минюстом. Нововведения должны заработать с 1 января 2021 года.

Проекты новых КоАП и процессуального КоАП (вводится впервые) опубликованы Минюстом на regulation.gov.ru. О их подготовке “Ъ” неоднократно рассказывал. Документ содержит ряд существенных нововведений для водителей.

Превышение скорости

Штраф за превышение на 20–40 км/ч составит 3 тыс. руб. (сейчас 500 руб.).

Штраф за превышение на 40–60 км/ч составит 4 тыс. руб. (сейчас 1–1,5 тыс. руб.).

Наказание за превышение скорости более чем на 60 км/ч будет включать штраф 5 тыс. руб. или лишение прав на срок до шести месяцев (в действующем КоАП за превышение на 60–80 км/ч применяется штраф 2–2,5 тыс. руб. или лишение, за превышение более чем на 80 км/ч — штраф 5 тыс. руб. или лишение).

Наказание за повторное превышение скорости на 40–60 км/ч (или более чем на 60 км/ч) будет включать штраф 10 тыс. руб. или лишение прав на срок год.

Пьяное вождение

Наказание за отказ от освидетельствования будет включать штраф 40 тыс. руб. (сейчас 30 тыс. руб.) и лишение прав на срок до трех лет (сейчас — до двух). Вводится новый состав правонарушения: управление авто в состоянии опьянения (или отказ от освидетельствования) при условии, что в салоне машины находится ребенок в возрасте до 16 лет. Наказание составит штраф 50 тыс. руб. и лишение прав на срок 2–3 года. Сейчас за пьяное вождение суды (независимо от присутствия ребенка в салоне) штрафуют на 30 тыс. руб. и лишают прав на срок 1,5–2 года. Вводится также залог за транспортное средство. При выявлении пьяного вождения машина задерживается на штрафстоянке, забрать ее можно только за 30 тыс. руб. Впоследствии эта сумма будет учитываться судом при назначении наказания: штраф за нетрезвую езду составляет 30 тыс. руб., его платить не надо, если ранее за авто был заплачен залог. С этой инициативой Минюст выходил несколько лет назад, в первом чтении поправки приняли в 2016 году.

Вводится возможность для судов наказывать за состояние опьянения, вызванное не только алкоголем, наркотиками и психотропными веществами, но и при «наличии в организме человека иных вызывающих опьянение веществ».

Речь идет, скорее всего, о лекарственных веществах, при выявлении которых сейчас нельзя наказывать водителей, на что ГИБДД жаловалась еще в 2018 году. Также вводится запрет на употребление «новых потенциально опасных психоактивных веществ», но понятие это не расшифровывается.

Железнодорожные пути

Наказание за пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора, остановку или стоянку на переезде — штраф 5 тыс. руб. (сейчас 1 тыс. руб.) или лишение прав на срок до шести месяцев. При повторном нарушении будет применяться лишение прав на срок до одного года, при фиксации камерой — штраф 10 тыс. руб.

Перевозка детей и тонировка стекол

Штраф за перевозку детей без автокресел составит 5 тыс. руб. для водителей (сейчас 3 тыс. руб.), 30 тыс. руб. для должностных лиц (сейчас 25 тыс. руб.), 150 тыс. руб. для юрлиц (сейчас 100 тыс. руб.). Вводится также штраф 35 тыс. руб. за перевозку детей без автокресел для ИП (сейчас не существует). Впервые вводится штраф за повторное в течение года управление автомобилем с чрезмерной тонировкой — он составит 3 тыс. руб. Сейчас санкция за пленку на стеклах составляет 1,5 тыс. руб.

Накопительная система нарушений

Водитель впервые сможет быть лишен прав на срок до полутора лет в случае, если он ранее три и более раз был наказан за превышение скорости на 60 км/ч; проезд через железнодорожный переезд при закрывающемся шлагбауме или на красный свет; проезд на красный свет; отказ уступить дорогу автомобилю, пользующемся преимуществом в движении; разворот или движение задним ходом в запрещенном месте; выезд на встречную полосу; поворот или разворот в местах, запрещенных знаками; непредоставление преимущества в движении пешеходу.

Нарушения, зафиксированные автоматическими камерами, накопительной системой не учитываются.

Законопроект о подобной системе обсуждался еще в 2016 году, был принят в первом чтении, но с тех пор находился без движения.

Опасное вождение и ОСАГО

Штраф за опасное вождение составит 5 тыс. руб. Термин был введен в ПДД еще в 2016 году, но санкцию за новый вид нарушения так и не ввели. Штраф за управление автомобилем в период пользования, не предусмотренный страховым полисом, или с нарушением условий управления автомобилем, указанных в страховке, составит 800 руб. (сейчас 500 руб.). Штраф за управление автомобилем без полиса ОСАГО составит 1 тыс. руб. (сейчас 800 руб.).

Конфискация авто и отказ остановиться по требованию полиции

Согласно новой статье в случае, если водитель, ранее уже наказанный за нарушения ПДД, совершил аварию с жертвами на чужой машине, в результате чего было возбуждено уголовного дела по ст. 264 УК, то автомобиль конфискуется у владельца в пользу государства. С подобной нормой МВД выступало еще в мае 2019 года.

Санкция за «невыполнение неоднократного законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и попытка скрыться, повлекшие создание угрозы жизни или здоровью граждан» будет состоять из лишения прав на срок 2-3 года или штрафа в 40 тыс. руб. По действующему кодексу за подобное нарушение применяется штраф в 500-800 руб.