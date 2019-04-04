Мировые продажи Volvo Cars выросли на 9,4% в первом квартале 2019 года

Volvo Cars увеличил объемы продаж по всему миру на 9,4 %

Volvo Cars сохраняет уверенную динамику продаж в первые три месяца 2019 года. Общий объём продаж за первый квартал составил 161 320 автомобилей (+9,4% по сравнению с прошлым годом). Положительный рост отмечен на всех ключевых рынках шведского автопроизводителя – США, Европа и Китай. За март было реализовано 67 457 автомобилей (+7%).

Рост продаж в первом квартале текущего года был обусловлен непрерывным спросом на отмеченную многочисленными наградами линейку кроссоверов Volvo. Бестселлером остаётся XC60, за ним следуют XC40 и XC90. Недавние новинки компании – универсал V60 и седан S60 американской сборки – также внесли вклад в увеличение цифры продаж.

На европейском рынке за три месяца клиентам было передано 86 520 автомобилей (+8,8%). Рост продиктован высоким спросом на кроссоверы XC40 и XC60 и универсал V60. В марте объём продаж составил 37 325 автомобилей (+3,9%).

В Китае за первый квартал было продано 29 886 автомобилей Volvo (+3,9%). Положительная динамика обусловлена в этом регионе спросом на модели XC60 и S90 локального производства. За март Volvo Cars реализовала в Китае 11 413 автомобилей (+6,7%).

Американские продажи Volvo Cars за первые три месяца текущего года достигли отметки в 22 058 автомобилей (+9,8%). Продажи увеличились, прежде всего, за счёт спроса на кроссоверы XC90 и XC60. В марте объём продаж компании в США составил 9 569 (+16,2%).