Mitsubishi Motors экспортировала более четырех миллионов автомобилей из Таиланда

Mitsubishi Motors перешагнула рубеж в четыре миллиона автомобилей, экспортируемых из Таиланда

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) объявила сегодня, что она перешагнула рубеж экспорта в четыре миллиона автомобилей из Таиланда и по этому случаю провела церемонию в Лаем Чабанг, провинция Чонбури. Mitsubishi Motors (Таиланд) Co., Лимитед. (MMTh), дочерняя компания MMC в Таиланде имеет три завода по производству автомобилей и завод по производству двигателей в провинции Чонбури, которые стали крупнейшим производственным центром компании за пределами Японии.

ММС начала свою деятельность в Таиланде в 1961 году и стала первым автопроизводителем, экспортировавшим автомобили в 1988 году. В прошлом году компания экспортировала почти 80 процентов из 440 000 произведенных там автомобилей, включая модели уже снятые с производства. Штат MMTh насчитывает более 7000 сотрудников и несколько тысяч задействованных в цепочке поставок.

“Таиланд является ключевым игроком региона АСЕАН, который в свою очередь является одним из важнейших направлений для Mitsubishi Motors”, — сказал Осаму Масуко, председатель MMC, — “Подобные предприятия — это наш вклад в регион, благодаря созданию продуктов, которые отвечают требованиям каждой страны, занятость, развитие персонала, инвестиции, а также развитие местного производства и экспорт. Таким образом, мы вносим свой вклад в местные сообщества, развивая нашу корпоративную деятельность. Мы продолжим расширять наше присутствие в регионе АСЕАН, чтобы еще больше способствовать решению локальных социальных вопросов.”

Таиланд продолжает оставаться важным звеном в глобальной деятельности Mitsubishi Motors. Эта веха в четыре миллиона не означает конец стратегического пути, а наоборот, является точкой отсчета нового роста. Приверженность ММС Таиланду остается твердой и непоколебимой, и она будет продолжать укреплять свою деятельность там в качестве ключевого игрока в регионе АСЕАН, являющегося основой бизнеса компании.