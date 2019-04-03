Volkswagen Touareg стал обладателем Гран-при «За рулем» в категории «Большие кроссоверы»

Volkswagen Touareg стал обладателем Гран-при «За рулем» в категории «Большие кроссоверы»
Апрель 03 21:09 2019

Победителем в сегменте «Большие кроссоверы» стал новый Volkswagen Touareg

В этом году Гран-при «За рулем» исполнилось 25 лет. В Гран-при «За рулем»-2019 за звание лучших новинок российского автомобильного рынка боролись 53 автомобиля в 12 классах.

Голосование во всероссийском конкурсе Гран-при «За рулем»-2019 проходило с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года. В течение этого времени массовое и компетентное жюри – читатели журнала «За рулем» и сайта ZR.RU – решали, кто из номинантов достоин звания лучшей новинки года и получит «Золотого Пегаса».

Для этого им надо было сравнить всех участников по трем критериям – «Техника», «Дизайн» и «Практичность». Volkswagen Touareg стал лучшим в своей категории.

Maxim Kadakov and Lars Himmer

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AMSRUS
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