Новый дилерский центр Chrysler/ Jeep открыт в Краснодаре

FCA нацелена на усиление позиций Jeep через развитие дилерской сети и расширение географического присутствия марки

В Краснодаре открылся официальный дилерский центр брендов Chrysler и Jeep. Площадка поделена на насколько секторов, где будет осуществляться продажа автомобилей и сервисное обслуживание.Площадь демонстрационного зала составляет 300 м2. Сервисная зона оснащена оборудованием для компьютерной диагностики и современной интерактивной приемки. Это позволит обслуживать, как и новые, так и поддержанные автомобили.

В дилерском центре организована комфортная клиентская зона для ожидания.

Владимир Ещенко и Руслан Шишхов–владельцы дилерского центра «РВ Сервис Кубань» в Краснодаре, твердо уверены, что маркаJeep способна удовлетворить потребности целевой аудитории. Автомобили марки станут отличными партнерами для городских поездок, а также надежными товарищами на бездорожье. Владельцы «РВ Сервис Кубань» нацелены на активное развитие Chrysler и Jeep на территории Краснодарского края. Они намерены приложить максимум усилий, чтобы клиенты по достоинству оценили преимущества этих легендарных автомобилей.

На текущий момент в России дилерская сеть Chrysler и Jeep насчитывает 21 полноформатный дилерский центр в 14 городах и 3 сервисные точки.

Продажи Jeep в 2019 году, согласно статистике АЕВ, показывают стабильный рост, модельная линейка расширяется и обновляется. По итогам 5 месяцев работы рост составил 48%, при этом рынок снизился на 2%. Об успехе марки также свидетельствуют данные ГИБДД по регистрациям автомобилей. За период с января по май – рост на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Стабильный рост продаж характеризует марку, как востребованную на автомобильном рынке. Потребительский интерес в свою очередь привлекает дилерские центры, которые заинтересованы в работе с надежными и яркими брендами.