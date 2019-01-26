MICHELIN возвращается на соревнования по скоростному спуску

Этот год ознаменуется для MICHELIN возвращением в соревнования по скоростному спуску на велосипедах

Компания Мишлен стремится стать победителем наиболее сложных этапов этой зрелищной дисциплины и подготовиться к выпуску новой линейки шин в 2020 году.

Компания Мишлен намерена использовать опыт участия в престижных велосипедных соревнованиях по скоростному спуску в разработке новых высококлассных продуктов для своих клиентов. Результаты исследования в этой дисциплине будут применены при разработке каркасов и сопутствующих материалов, предназначенных для шин Эндуро, Триала и горных электровелосипедов.

К велосипедным шинам, используемым в соревнованиях по скоростному спуску, предъявляются особые требования. Отличительными чертами этой дисциплины являются предельный уровень концентрации велогонщиков и невероятно высокие скорости. Все это требует от шин оптимального сочетания таких характеристик, как сцепление, прочность и маневренность. Кроме того, шины должны быть максимально универсальными, чтобы обеспечить высокую эффективность на различных поверхностях, характерных для горных спусков.

Завоевав в прошлом сезоне три чемпионских титула в гонках класса Эндуро, в 2019 году компания Мишлен в сотрудничестве с командой MS Mondraker поборется за статус лидера в соревнованиях по скоростному спуску. Для соответствия перечисленным требованиям компания Мишлен разработала новую линейку DH Racing, в которую входят три новые гоночные шины: MICHELIN DH22, MICHELIN DH34 и MICHELIN DH MUD.

