Компания Volkswagen занялась поиском новых методов борьбы с укачиванием в машине

Компания Volkswagen объявила войну укачиванию в автомобиле. Бренд активно работает над внедрением беспилотных систем в современных автомобилях. По мнению инженеров Volkswagen, именно укачивание является одной из будущих проблем при пользовании беспилотников.

Если в автомобиле ни один человек не является водителем, то в салоне становится на одного человека, которого может укачать, больше. В своем пресс-релизе Volkswagen пишет, что укачивание является следствием разницы восприятия между зрением и ощущениями тела. Водителю проще справляться с этой разницей, потому что он предугадывает каждое следующее движение.

Volkswagen пишет, что явлению подвержена примерно треть автомобилистов в наши дни и с повсеместным внедрением беспилотных автомобилей, таких людей будет становиться все больше. А по плану компании, это произойдет уже в следующем десятилетии.

Volkswagen уже ведет исследования того, как различное поведение автомобиля на дороге влияет на усиление или ослабление эффекта. А также некоторые исследования направлены на борьбу с ощущением укачивания.

Методы борьбы самые разные: от подвижных кресел, которые автоматически меняют свое положение в зависимости от изменений в траектории движения автомобиля, до светодиодных полос на дверных панелях, которые с помощью зеленого и красного оттенка сигнализируют о предстоящем ускорении или торможении.

Исследования показали, что подобные методы уже способны дать положительный результат. Но на очереди еще несколько решений, которые предстоит испытать. В частности, планируется изучить как продольные перегрузки тела при торможении или ускорении, так и попереченые при поворотах.

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