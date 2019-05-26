Опубликован рейтинг самых распространенных в России LCV

Изучением российского рынка легкой коммерческой техники занимались специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

На начало этого года в автопарке нашей страны насчитывалось свыше 4,1 млн единиц легкого коммерческого транспорта. Самыми распространенными LCV в России, по наблюдениям аналитиков «АВТОСТАТ», стали автомобили марки GAZ – продукции Горьковского автозавода принадлежат сразу три первых места в модельном рейтинге. Это свыше 40% от всего парка LCV, что эквивалентно 1,7 млн экземплярам. В России растет число дилеров LCV.

Открывает рейтинг самых распространенных в России LCV модель ГАЗ-3302, разошедшаяся в количестве 876 000 авто. Второе место с результатом 251 300 машин принадлежит ГАЗ-2705, а замыкает тройку лидеров ГАЗ-3221 (250 600 единиц).

На четвертой строчке располагается УАЗ-3909 – 216 000 покупателей. К слову, ульяновским LCV принадлежит одна шестая часть российского парка легких коммерческих авто – 667 100 штук. Звание самой распространенной иномарки принадлежит Ford Transit, в общекомандном рейтинге это пятое место – 152 900 авто. Вторую пятерку открывают еще два УАЗа – УАЗ-3962 и УАЗ- 3303 (146 700 и 135 200 машин соответственно).

Дополняют тематический ТОП-10 Volkswagen Transporter, GAZ «Газель» NEXT и УАЗ-2206 – все они перешагнули отметку в 100 тысяч единиц транспорта. Показатели оставшихся моделей LCV не смогли преодолеть этот «барьер» и не попали в рейтинг.

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