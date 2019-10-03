Открытие нового сезона образовательного проекта «Большая музыка для маленьких»

Открытие пятого сезона образовательного проекта «Большая музыка для маленьких», реализуемого компанией «Хендэ Мотор СНГ» совместно с Московской консерваторией им. П.И. Чайковского, состоялось в конце сентября в Рахманиновском зале консерватории и в Hyundai MotorStudio на Новом Арбате

«Благодаря нашей программе с 2015 года уже почти 10 тысяч юных слушателей и их родителей посетили интерактивные лекции-концерты, которые специально для них исполняют студенты и аспиранты Московской консерватории, – отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. – Наши маленькие гости имеют возможность познакомиться с шедеврами мировой классики в интересном и увлекательном формате с элементами театрализованного действа. И с каждым годом все больше подрастающих ценителей классической музыки приходит на наши мероприятия».

Пятый сезон открылся программой «В гостях у симфонического оркестра». Юные слушатели и их родители узнали об особенностях звучания самых разных инструментов симфонического оркестра, оценили их возможности и характер, а также смогли убедиться, что каждый музыкальный инструмент, как и актер на сцене, играет свою очень важную роль. Все это было продемонстрировано ребятам на примере двух самых известных произведений, созданных специально для подрастающего поколения: «Петя и волк» Сергея Прокофьева и «Путеводитель по оркестру для юных слушателей» Бенджамина Бриттена.

«Большая музыка для маленьких» – проект, который демонстрирует доступность классической музыки даже для самых юных участников: возраст слушателей программ – от 4 до 10 лет.

В 2019–2020 годах «Большая музыка для маленьких» будет проходить в формате ежемесячных встреч в Рахманиновском зале Московской консерватории и в Hyundai MotorStudio. В рамках ближайшей программы «О дальних странах и разных людях» участники смогут познакомиться с музыкой Р. Шумана, Э. Грига, Н. Римского-Корсакова, а также узнать много интересных историй о путешествиях.

Следующие лекции-концерты пройдут 11 октября 2019 года в 16:00 в Рахманиновском зале Московской консерватории и 26 октября 2019 года в 11:00 в Hyundai MotorStudio по адресу: ул. Новый Арбат, 21, стр. 1.