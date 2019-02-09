Питерский завод GM хотят расконсервировать уже в первом полугодии

Питерский завод GM планирует возобновить производство автомашин

Производство на питерском заводе GM могут возобновить уже в первой половине 2019 года. Об этом в интервью ТАСС заявил начальник управления развития промышленности комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Алексей Яковлев.

В то же время официальных комментариев относительно модельной линейки, выпускаемой на этой площадке, пока не поступало. Более того, пока нет точных сведений о бренде.

В середине января стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России одобрила покупку питерского автозавода GM фирмой с названием ООО «Юнисон Авто Рус». Это российская «дочка» белорусского завода «Юнисон», которым владеет одноименное британо-белорусское предприятие. Если быть совсем точным, то 30% ООО «Юнисон Авто Рус» принадлежит белорусскому ООО «Юнисон авто», по 25% — у председателя набсовета «Юнисона» Алексея Ваганова и предпринимателя Владимира Ботвинко, 20% — у британской «Баксуорт трэдинг лимитед».

До закрытия на производственной площадке в Шушарах выпускали автомобили Opel Astra и Chevrolet Cruze, построенные на платформе Global Compact. Не исключено, что после возобновления работы там будут собирать Opel Astra и Antara, но пока это лишь догадки.

Примечательно, что в партнерах «Юнисона» значатся и PSA, и GM, то есть и новый, и старый владельцы марки Opel. В то же время есть вероятность, что на питерском заводе будут выпускать автомобили одной из китайских марок, в том числе Zotye или Baojun.

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