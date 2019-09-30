На заводе AGAP выпустили 100 – тысячную Maserati Ghibli

На заводе Avv. Giovanni Agnelli Plant (AGAP, Завод им. Джованни Аньелли), где производятся спортивный седан Ghibli и флагманская модель Quattroporte, прошли празднования в честь выпуска Ghibli под номером 100 000

Этим автомобилем стал Ghibli S Q4 в версии GranSport с синим цветом кузова Blu Emozione и интерьером, отделанным черной натуральной полнозернистой кожей Pieno Fiore. Внешне данный Ghibli GranSport отличается адаптивными светодиодными фарами Adaptive Full LED Matrix, а также вставками цвета черного рояльного лака Black Piano в переднем бампере, шильдиком GranSport на переднем крыле, накладками на пороги в цвет кузова, красными тормозными суппортами и 20-дюймовыми полированными легкосплавными колесными дисками.

Автомобиль предназначен для итальянского рынка, где спортивный седан Maserati пользуется огромным успехом с момента премьеры в 2013 году благодаря своей плавности хода, изысканной отделке, спортивному характеру и увлекательному опыту вождения. 430-сильный 3,0-литровый двигатель V6 Twin Turbo c двумя турбинами наделяет Ghibli S Q4 с интеллектуальной системой полного привода Q4 впечатляющими динамическими характеристиками: максимальная скорость составляет 286 км/ч, а разгон 0-100 км/ч занимает всего 4,7 секунды.

Ghibli предлагается с 3,0-литровыми бензиновыми двигателями V6 Twin Turbo мощностью 350 и 430 л.с. В модельный ряд также входит мощный турбодизель V6 того же объема, развивающий 275 л.с. Спортивный седан можно персонализировать, выбрав один из 10 цветов кузова, включая синий Blu Nobile, получаемый при помощи трехслойной окраски с использованием искрящихся стеклянных блесток, которые сверкают на солнце, а также один из пяти цветов интерьера. В общей сложности существует не менее 150 000 возможных комбинаций. Легкосплавные диски представлены в шести вариантах дизайна с различными покрытиями в размерах от 18 до 21 дюйма.

Наряду с GranSport модель Ghibli также выпускается в версии GranLusso, в которой делается особый акцент на роскошь и изысканность. В данной версии предлагается интерьер от Ermenegildo Zegna, в котором премиальная натуральная кожа сочетается со вставками из 100-процентного натурального шелка на сиденьях, дверных картах, обивке потолка, солнцезащитных козырьках и потолочном светильнике. Завершают образ этой версии хромированные вставки в бамперы, накладки на пороги в цвет кузова, шильдик GranLusso на переднем бампере и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски с черными суппортами.

Выпуск 100-тысячного Ghibli стал важной вехой для компании Maserati и для людей, которые работают на заводе в Грульяско. Начиная с премьеры на Шанхайском автосалоне в 2013 году Ghibli получает положительные отзывы ведущих автомобильных журналов мира и завоевывает симпатии множества клиентов по всему свету. Главными рынками для спортивного седана Maserati являются США, Китай, Италия, Япония и Германия.

За прошедшие после дебюта годы Ghibli, который стал первым автомобилем Maserati, оснащаемым дизельным двигателем, получил множество текущих улучшений, охватывающих все аспекты конструкции и инженерных систем и призванных повысить его конкурентоспособность.

На Автосалоне в Чэнду в 2017 году были представлены версии Ghibli GranLusso и GranSport. Тогда же на модели были внедрены новые передовые системы помощи водителю (ADAS).

На Goodwood Festival Of Speed («Фестиваль скорости в Гудвуде») в 2018 году были представлены важные новые элементы интерьера, включая новый селектор коробки передач с более эргономичным и функциональным дизайном и обивку сидений полнозернистой натуральной кожей Pieno Fiore в трех различных вариантах цвета, а также целый ряд полностью переработанных компонентов.

Все двигатели в текущем модельном ряду Ghibli (бензиновые и дизельный) соответствуют требованиям Euro 6D Temp Evap и отвечают последним международным стандартам чистоты выхлопа.

Каждый Ghibli, сходящий с конвейера завода в Грульяско, скрупулезно проверяется, чтобы гарантировать безупречное качество на всех этапах производства – от окраски кузова и сборки до испытаний на динамометрическом стенде и в дождевальной камере и тестов электроники. Более того, каждый автомобиль проходит дорожные испытания протяженностью около 40 км под управлением профессионального водителя-испытателя, и только после этого покидает завод для отправки клиенту.