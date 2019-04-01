В Сети появились шпионские фото гибридной версии Zotye Т500

“Шпионские” снимки нового Zotye Т500 выложили в сеть

Автомобиль удалось «подловить» во время очередного тест-драйва. О том, что перед нами именно гибридный кросс, свидетельствует специальный разъем, предназначенный для подключения к зарядной станции.

В Сети появились шпионские фотографии новой версии кроссовера Zotye Т500, оснащенной гибридной силовой установкой. Снимки нового SUV опубликовал китайский автомобильный портал autohome.com.cn. Автомобиль попал в объектив камеры во время очередной серии дорожных тестов. На принадлежность авто к семейству гибридов указывает гнездо зарядки, разместившееся прямо под фирменной эмблемой. Это, пожалуй, единственное принципиальное изменение в экстерьере кроссовера – внешний вид новинки во многом повторяет стандартные Zotye Т500.

Среди новшеств также стоит отметить переработанные задние фонари и новое расположение выхлопной системы (производителю пришлось доработать этот момент, чтобы разместить элементы электрической части).

Технические характеристики новой версии Zotye Т500 пока держатся в секрете. На сегодняшней день об этом гибридном кроссе известно только то, что в смешенном цикле расход топлива на каждую сотню будет достигать отметки в 4,5 литра, а дальность хода на одной электрической тяге превысит 50 километров.

Планируется, что гибридный Zotye T500 официально представят уже этой весной. Первые товарные авто попадут в руки покупателей до конца года. Стоимость новинки, по всей видимости, огласят ближе к презентации. Напомним, за обычный T500 в автосалонах Поднебесной просят от 69 800 юаней (почти 673 тысячи рублей).

Источник.