Hyundai объявляет о запуске инновационного комплекса и новой версии городского кроссовера

Hyundai объявляет о запуске инновационного комплекса и новой версии городского кроссовера
Октябрь 04 11:11 2019

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявляет о запуске инновационного комплекса Hyundai Auto Link, расширяющего возможности владельцев автомобилей в зависимости от их предпочтений

В систему Auto Link входят охранно-телематический комплекс, устанавливаемый в автомобиль, IT-платформа для сбора и обработки данных, мобильное приложение для клиента и портал для дилера.

Комплекс предоставляет владельцу беспроводной доступ к основным функциям автомобиля через мобильное приложение на базе Apple IOS или Google Android. Фактически Auto Link превращает смартфон владельца в ключ от его автомобиля, предоставляя такие преимущества, как дистанционное управление (запуск двигателя и управление климат-контролем), определение местонахождения и дистанционный мониторинг авто (удары, эвакуация), дополнительная защита от угона и многое другое.  Для удобства клиента мобильная связь с авто (сим-карта в блоке комплекса) предоплачена на три года вперед.

Автомобили, оборудованные системой Hyundai Auto Link, открывают доступ владельцам к «умному» страхованию и новому уровню сервиса в официальных дилерских центрах Hyundai.

Комплекс Hyundai Auto Link был специально разработан к запуску новой версии городского кроссовера Hyundai Creta – Rock Edition. С 2020 года линейка моделей Hyundai, в рамках которой он будет доступен, расширится.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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