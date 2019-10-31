Porsche открыл еще один дилерский центр в Ставропольском крае

С учетом наличия популярного аэропорта, железнодорожного сообщения и соседних городов-курортов, Минеральные Воды перспективен с точки зрения интересов марки во всем регионе Кавказа. Порше Центр Минеральные Воды располагается недалеко от аэропорта, на федеральной трассе «Кавказ», и предлагает гостям уникальный опыт знакомства с Porsche.
Просторный шоурум и сервисная зона имеют общую площадь 2050 кв.м, что делает Порше Центр Минеральные Воды одним из самых больших центров Porsche на юге России. Шоурум площадью 705 кв.м позволяет разместить экспозицию из семи автомобилей и представить клиентам и энтузиастам Porsche разнообразный модельный ряд, включая главные новинки. Шесть подъемников, интерактивная приемка и специализированная мойка формируют вместительную сервисную зону площадью 425 кв.м, соединенную со складом запчастей площадью 80 кв.м.
«Наш новый дилерский центр расположен в идеальном регионе для владения спорткаром, где хорошая погода и извилистые дороги создают отличную атмосферу для любителей спортивного вождения. Мы рады отметить, что здесь растет спрос на автомобили Porsche, и мы с удовольствием предлагаем нашу широкую модельную линейку. Я хочу выразить благодарность всей команде ООО «Альянс» за высокую самоотдачу и профессионализм. Мне очень приятно приветствовать всех в Порше Центре Минеральные Воды и пригласить поклонников спортивных автомобилей присоединиться к международной семье владельцев Porsche», – прокомментировал д-р Томас Штэрцель, генеральный директор ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД».
C 2014 года www.amsrus.ru
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