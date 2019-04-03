Производство MAN в Кракове побеждает в конкурсе «Завод года»

Компания MAN в Кракове получила награду за «Превосходное серийное производство»

В этом году, впервые с 2016 года, компания MAN вновь одержала победу в престижном конкурсе «Завод года». Завод в Кракове, на котором с 2017 года осуществляется сборка тяжелых грузовиков серий TGS и TGX, обеспечил себе первое место в категории «Превосходное серийное производство».

Жюри, состоящее из экспертов специализированного журнала Produktion («Производство»), а также консалтинговой компании AT Kearney, особо отметило высокую экономичность процессов, в основе которых лежит ярко выраженная культура непрерывного совершенствования (кайдзэн). Великолепно синхронизированная конвейерная сборка обеспечивает высокую степень эффективности, несмотря на широкую вариативность транспортных средств и разнообразие выполняемых на каждом этапе работ. По мнению жюри, ультрасовременная производственная площадка предлагает сотрудникам достаточно гибкие условия, для того чтобы обеспечить сборку увеличенного количества транспортных средств в первоклассном качестве.

Руководитель завода Хайко Кайзер (Heiko Kayser) от лица почти 750 сотрудников принял награду в рамках конгресса «Завод года» в Людвигсбурге (Ludwigsburg), который завершил 27-й тур этого богатого традициями конкурса.

«Эта награда — не мгновенный снимок в определенный момент времени. Она отдает должное процессу развития и работе всей команды за последние годы», — подчеркнул господин Кайзер.

Успешный запуск модульного производства

Самый молодой завод по изготовлению грузовиков в производственной сети MAN впечатлил жюри, прежде всего, успешным запуском модульного производства в 2017 году.

«Модульный принцип построения шасси, перенятый у производителей легковых автомобилей, позволил нам выровнять процессы, — поясняет Кайзер. — Интенсивные и требующие вариативности работы были сконцентрированы на этапе предварительной сборки, что позволяет избежать недогрузки и перегрузки на синхронизированных участках конвейера. За счет формирования модулей на этапе предмонтажа мы разгружаем основную часть конвейера».

Такое перераспределение работ позволяет снизить нагрузку на сотрудников, улучшает эргономику и повышает качество рабочих мест. По мнению жюри, это одна из причин низкой текучести кадров в команде Кракова и образцового коэффициента отсутствия на рабочем месте.