Genesis возглавил рейтинг качества новых автомобилей J.D. Power IQS-2018

Результаты исследования 2018 года были опубликованы сегодня агентством маркетинговой информации J.D. Power. Результат этого года стал шагом вперед по сравнению с 2017 годом, когда Genesis в первый же год своего участия в исследовании возглавил рейтинг среди премиальных брендов, а в общем рейтинге занял второе место. В исследование 2018 года участвовал 31 бренд, в том числе – 13 премиальных.
Роскошный флагманский седан Genesis G90 также занял первое место в рейтинге качества в сегменте «Большие премиальные автомобили».
«Результат исследования этого года подтверждает факт того, что Genesis – лучший бренд по уровню качества, который отражает наше стремление к лидерству и желание заслужить доверие клиентов, — отмечает исполнительный вице-президент и глава бренда Genesis Манфред Фицджеральд. – Genesis будет продолжать создавать автомобили, в которых сочетаются передовые технологии, высокий уровень качества и безопасности, элегантный дизайн – все то, что так важно для наших клиентов».
Исследование IQS, которое проводилось в этом году в 32-й раз, выполняет функции образцового сравнения качеств новинок для всей автомобильной индустрии. Рейтинг качества IQS-2018 для рынка США составлен на основе оценок 75 712 респондентов – покупателей и арендаторов новых автомобилей 2018 модельного года. Опрос проводился по прошествии трех месяцев эксплуатации автомобиля. Опросный лист исследования состоит из 233 пунктов, а участвующие в рейтинге модели разделены на 8 категорий. По итогам исследования, автопроизводители получают информацию, существенно облегчающую поиск проблем, связанных с качеством и дальнейшим усовершенствованием продукции.
Кроме того, что в 2017 году Genesis возглавил рейтинг IQS среди премиальных брендов и занял второе место в общем рейтинге, бренд также стал вторым в премиальном сегменте в рейтинге APEAL (Automotive Performance, Execution and Layout – Характеристики, качество исполнения и компоновка автомобиля), составленном J.D. Power для рынка США.
C 2014 года www.amsrus.ru
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