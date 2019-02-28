Новые масла G-Energy получили одобрение Mercedes Benz

Новые синтетические масла G-Energy получили одобрение Mercedes Benz

«Газпромнефть-смазочные материалы» – получил одобрение MB-Approval 229.3 (Mercedes Benz) корпорации Daimler AG на моторное масло G-Energy Synthetic Long Life 10W-40.

Это продукт из новой линейки G-Energy Synthetic, разработанной на основе собственных синтетических базовых масел III группы (по классификации API), обеспечивающих повышенную стойкость к окислению, что позволяет смазочным материалам дольше сохранять свои свойства.

Испытания нового моторного масла проводились в течение 6 месяцев в передовых независимых аккредитованных лабораториях Европы и США. Программа включала в себя моторно-стендовые испытания, лабораторно- стендовые и физико-химические тесты. Результаты исследований подтвердили высокое качество продукта, сопоставимое с лучшими мировыми аналогами.