Новые масла G-Energy получили одобрение Mercedes Benz

Новые масла G-Energy получили одобрение Mercedes Benz
Февраль 28 13:03 2019

Новые синтетические масла G-Energy получили одобрение Mercedes Benz

«Газпромнефть-смазочные материалы» – получил одобрение MB-Approval 229.3 (Mercedes Benz) корпорации Daimler AG на моторное масло G-Energy Synthetic Long Life 10W-40.Газпромнефть-смазочные материалы моторные масла G-Energy

Это продукт из новой линейки G-Energy Synthetic, разработанной на основе собственных синтетических базовых масел III группы (по классификации API), обеспечивающих повышенную стойкость к окислению, что позволяет смазочным материалам дольше сохранять свои свойства.

Испытания нового моторного масла проводились в течение 6 месяцев в передовых независимых аккредитованных лабораториях Европы и США. Программа включала в себя моторно-стендовые испытания, лабораторно- стендовые и физико-химические тесты. Результаты исследований подтвердили высокое качество продукта, сопоставимое с лучшими мировыми аналогами.

«Развитие производства и технологий, совместные проекты с ведущими производителями автомобилей и промышленного оборудования – приоритетные направления работы нашей компании. Мы внимательно следим за новыми тенденциями в производстве смазочных материалов и учитываем их при разработке наших новых продуктов. Одобрение от Mercedes Benz, полученное на продукт из нашей новой синтетической линейки G-Energy Synthetic, – признание успеха работы не только экспертов нашего научно- исследовательского центра, но и всей команды, участвовавшей в создании и выводе новой линейки на рынок», – отметил генеральный директор компании «Газпромнефть-смазочные материалы» Александр Трухан.

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AMSRUS
AMSRUS

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