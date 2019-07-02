Консалтинговая компания Alix Partners прогнозирует снижение продаж на автомобильных рынках

Исследователи одной из консалтинговых компаний предсказывают резкое падение прибыли для производителей и поставщиков – с последствиями для всей автомобильной отрасли

Мировая автомобильная промышленность в 2019 году переходит от многолетнего роста к фазе стагнации. Это будет связано со снижением продаж в ближайшие два-три года, прогнозирует в своем новом исследовании Global Automotive Outlook 2019.

Для составления этого исследования компания оценила балансы более чем 300 автопроизводителей и поставщиков запчастей за последние несколько месяцев, а также провела различные экспертные интервью и опросы потребителей.

Выяснилось, что ключевые рынки Европы прогнозируют ежегодный рост не более чем на 1% к 2026 году, что приведет их в состояние застоя. Не радужная перспектива, однако, на американском автомобильном рынке дела обстоят еще хуже – темп роста продаж новых легковых автомобилей изменится с +5,3% в 2018 году на ежегодные минус 0,1% – и так до 2026 года.

Китай, который ранее был основным драйвером роста отрасли, в 2018 году уже нащупал «потолок», и к 2020 году на этом рынке ожидается снижение продаж на два миллиона единиц.

Продажи падают, а вместе с ними и доход, но производители автомобилей и запчастей вынуждены инвестировать в новые технологии. В ближайшие пять лет во всем мире будет выделено не менее 202 млрд евро для финансирования технологического перехода на электродвигатели, а также на разработку, производство и маркетинг до 300 запланированных моделей новых электрокаров. Кроме того, более 43 млрд евро будет потрачено на разработку систем автономного вождения. По мнению консалтинговой компании, они станут более конкурентоспособными и востребованными, чем предполагалось ранее.

Большие расходы на стагнирующем рынке обременяют маржу производителей автомобилей и запчастей. По данным Alix Partners, если она в 2017 году в среднем составляла 5,7% у производителей и 7,7% у поставщиков, то в 2018 году снизилась до 4,6% и 7,2% соответственно, и это еще не предел.

Чтобы разделить затраты и добиться экономии за счет масштаба, производители и поставщики готовы на партнерские отношения или даже слияние со вчерашними конкурентами.