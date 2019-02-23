На “Автоторе” могут начать сборку FAW Besturn X40

На “Автоторе” могут начать сборку FAW Besturn X40
Февраль 23 22:04 2019

Сборка FAW Besturn Х80 может быть налажена и в России

Китайский автопроизводитель FAW начнёт продажи в нашей стране нового компакт-кроссовера Besturn X40 уже весной. Дилеры получат новинку в апреле-мае этого года. Первое время кроссовер будет импортироваться Россию, но позже его начнут собирать в нашей стране. В качестве возможной площадки пресс-службе компании FAW называет завод «Автотор» в Калининграде, на котором уже производят другой кроссовер этой марки – FAW Besturn Х80, но может быть выбрано и другое предприятие.

FAW Besturn X40
В Россию FAW Besturn X40 приедет с 1,6-литровым бензомотором производительностью 108 л.с., пару которому составляют МКПП-5 либо шестиступенчатый «автомат».

Уже в начальной комплектации кроссовер будет оснащаться дисками колёс из легкосплавного материала на 17 дюймов, боковыми аэрбегами, креплением детского кресла Isofix, датчиками парковки сзади, контроллером давления в шинах, современной развлекательно-информационной системой с восьмидюймовым тачскрином.

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AMSRUS
AMSRUS

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