Hyundai i30 N занял четвертое место на гоночной трассе «Бикерниеки» в Риге

Hyundai i30 N занял четвертое место на гоночной трассе «Бикерниеки» в Риге
Август 02 11:02 2019

Hyundai i30 N вошел в четверку на гонках Baltic Time Attack Series в Латвии

«Заряженный» хэтчбек Hyundai i30 N занял четвертое место в третьем этапе серии автомобильных гонок Baltic Time Attack Series, который прошел в это воскресенье, 28 июля, на гоночной трассе «Бикерниеки» (Biķernieki) в Риге (Латвия). Hyundai i30 N выступал в зачетном классе 3000+. Лучшее время автомобиль показал на восьмом круге: 1:37,400, уступив 3 из 12 соперников.
Всего в гонках Baltic Time Attack Series приняли участие 40 пилотов из пяти стран: Латвии, Литвы, России, Франции и Эстонии. Следующий этап чемпионата пройдет в 28 сентября в Эстонии.
Hyundai i30 N
Hyundai i30 N – первая модель суббренда N – был представлен в России в апреле этого года и сразу обратил на себя внимание автомобильной аудитории. Он был разработан на основе самых последних технологий и прошел испытания на гоночной трассе Нюрбургринг. Уникальность его концепции в том, что он совмещает в себе все преимущества спортивного автомобиля и комфорт и удобство городского авто.

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AMSRUS
AMSRUS

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