Hyundai i30 N занял четвертое место на гоночной трассе «Бикерниеки» в Риге

Всего в гонках Baltic Time Attack Series приняли участие 40 пилотов из пяти стран: Латвии, Литвы, России, Франции и Эстонии. Следующий этап чемпионата пройдет в 28 сентября в Эстонии.

Hyundai i30 N – первая модель суббренда N – был представлен в России в апреле этого года и сразу обратил на себя внимание автомобильной аудитории. Он был разработан на основе самых последних технологий и прошел испытания на гоночной трассе Нюрбургринг. Уникальность его концепции в том, что он совмещает в себе все преимущества спортивного автомобиля и комфорт и удобство городского авто.