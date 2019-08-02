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Hyundai i30 N занял четвертое место на гоночной трассе «Бикерниеки» в Риге
Август 02
11:02
2019
by AMSRUS
Hyundai i30 N вошел в четверку на гонках Baltic Time Attack Series в Латвии
«Заряженный» хэтчбек Hyundai i30 N занял четвертое место в третьем этапе серии автомобильных гонок Baltic Time Attack Series, который прошел в это воскресенье, 28 июля, на гоночной трассе «Бикерниеки» (Biķernieki) в Риге (Латвия). Hyundai i30 N выступал в зачетном классе 3000+. Лучшее время автомобиль показал на восьмом круге: 1:37,400, уступив 3 из 12 соперников.
Всего в гонках Baltic Time Attack Series приняли участие 40 пилотов из пяти стран: Латвии, Литвы, России, Франции и Эстонии. Следующий этап чемпионата пройдет в 28 сентября в Эстонии.
Hyundai i30 N – первая модель суббренда N – был представлен в России в апреле этого года и сразу обратил на себя внимание автомобильной аудитории. Он был разработан на основе самых последних технологий и прошел испытания на гоночной трассе Нюрбургринг. Уникальность его концепции в том, что он совмещает в себе все преимущества спортивного автомобиля и комфорт и удобство городского авто.
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Article "tagged" as:
Baltic Time Attack Series
Hyundai i30 N
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Автор
AMSRUS
C 2014 года www.amsrus.ru
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