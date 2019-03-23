Новый Haval H9 теперь доступен и в России

Haval начинает российские продажи топовой версии модели H9

Топовая комплектация (Premium) полноразмерного рамного внедорожника Haval H9 доступна теперь и в России по цене 2 782 000 рублей. За счет инновационных технологических решений расширен список опций безопасности и комфорта для водителя и пассажиров.

Haval H9 — мощный, выносливый, безопасный рамный внедорожник, адаптированный к российским условиям. Интерьер топового Haval H9 отличается панорамной крышей с электроприводом и отделкой сидений кожей премиального качества.

Передние сиденья H9 в комплектации Premium оснащены функцией массажа и вентиляции и дополнены подушкой подколенной опоры, а для пассажиров второго ряда предусмотрены кнопки управления передним сиденьем. Помимо этого, Haval H9 получил систему предупреждения о сходе с полосы движения (LDW — Lane Departure Warning) для улучшения безопасности, а для комфорта — электропривод складывания сидений третьего ряда и интеллектуальную систему очистки воздуха внутри автомобиля.

Система очистки воздуха в салоне H9 удобно встроена в тыльную часть центральной консоли, которая также выполняет функции подлокотника и пространства для хранения вещей. Система включает в себя такие инновационные технологии, как комбинированный фильтр с активированным углем (HEPA), ионизатор воздуха и датчик пыли. Дополняя друг друга, компоненты системы быстро устраняют содержащиеся в воздухе вредные химические вещества, частицы пыли, микробов, летучие органические компоненты, посторонние запахи и улучшают качество воздуха в салоне.

Система предупреждения о сходе из полосы движения (LDW) в случае непреднамеренного выхода из занимаемой полосы посылает водителю сигнал предупреждения, призывающий вернуться в занимаемую полосу движения, повышая безопасность вождения.

Кнопки управления передним сиденьем для пассажиров 2-го ряда — функция бизнес-класса, предназначенная специально для VIP-пассажиров, которые передвигаются с персональным водителем. При помощи кнопок управления пассажир может увеличить пространство для ног и отрегулировать угол наклона спинки переднего сиденья.

Haval H9 в комплектации Premium оснащен бензиновым турбо двигателем 4C20A с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, с номинальной мощностью 245 л. с., 180 кВт / 5 500 об/мин, максимальный крутящий момент — 350 Н.м / 1 800-4 500 об/мин, созданным по немецкой технологии, и 8-ступчатой автоматической КПП, которые обеспечивают прекрасную динамику, экономию топлива и удовольствие о процесса вождения.

Доступные инновации

Haval H9 — это яркий пример подхода Haval к инновациям, которые заложены в ДНК бренда. Haval предлагает уникальную комбинацию инноваций, надежности и доступности.

Так, автомобиль оснащается набором систем активной безопасности и помощи водителю, включая систему контроля усталости водителя (DCMS — Driving Conditions Monitoring System), систему помощи при подъеме и спуске (HCA — Hill Asist Control и HDC — Hill Descent Control) и систему контроля давления в шинах (TPMS — Tyre Pressure Monitoring).

Многофункциональная высокотехнологичная система адаптивного освещения с биксеноновыми фарами (AFS) подстраивает головное освещение под различные дорожные условия, повышая безопасность вождения.

Во время движения радары системы помощи при смене полосы (LCA) осуществляют мониторинг соседних полос на удалении до 70м сзади автомобиля. Если в зоне действия радара появляется автомобиль, двигающийся на большой скорости, и происходит опасное сближение, на одну из передних дверей система выводит предупреждение, что перестроение в эту полосу в данной ситуации небезопасно.

Система предупреждения о появлении помехи при движении задним ходом (RCTA — Rear Cross Traffic Alert) в случае появления в зоне действия радара, двигающегося в поперечном направлении автомобиля (справа или слева), выводит предупреждение для водителя на одну из передних дверей в зависимости от того, с какой стороны появилась помеха.

Рамная конструкция и оснащение Haval H9 обеспечивают хорошую устойчивость автомобиля, комфорт для пассажиров, а также высокий уровень безопасности и проходимости. Качественные материалы отделки, интеллектуальные технологии, просторный салон и продуманность в деталях гарантируют удобство для водителя и пассажиров.

До 31 марта 2019 года на автомобили Haval H9 2018 года производства действует специальное предложение – 140 тысяч рублей (70 тысяч скидка + 70 тысяч при покупке в кредит или трейд-ин). На Haval H9 2019 года действует специальное предложение в размере 70 тысяч рублей при покупке в кредит или трейд-ин.