Новая корпоративная архитектура для центров Porsche

В соответствии со слоганом «Destination Porsche» («Пункт назначения Porsche») они должны стать главным местом встречи для сообщества клиентов Porsche: как уже существующих, так и новых. Характерными чертами новой архитектуры являются широкие возможности использования, применение цифровых технологий для индивидуальной коммуникации и стремление обеспечить полномасштабное знакомство с маркой.
Первый прототип, построенный в соответствии с новой концепцией, был торжественно открыт в калифорнийском Палм-Спрингс. Здание, возведенное за один год, указывает путь к тем изменениям, которые предусмотрены в рамках «Destination Porsche». Полностью новая концепция будет реализована в середине 2020 года в двух центрах Porsche, которые будут построены в Дортмунде и китайском Ханчжоу.
«Destination Porsche» – это важный ответ на изменения в области потребностей клиентов и в продажах автомобилей», – говорит Детлев фон Платен, член правления Porsche AG, отвечающий за продажи и маркетинг. «Porsche является символом мечты и связывает друзей и поклонников марки. Именно для них мы превращаем наши центры Porsche в место встречи, где они могут еще ближе познакомиться с брендом Porsche».
Концепция «Destination Porsche» разработана с учетом изменившихся потребностей клиентов: расширенный модельный ряд обуславливает коммуникацию с различными целевыми группами, а стремление к индивидуальности требует большей гибкости.
Поэтому центры Porsche завтрашнего дня включают в себя несколько тематических областей с широкими возможностями оформления, а цифровые средства используются для индивидуальной коммуникации с клиентами. Тем самым центры Porsche становятся местом знакомства и взаимодействия с брендом.
В дизайне будущих центров Porsche используется структура современных зданий, дополненная усовершенствованными и новыми элементами. Дизайн интерьера сохраняет свою актуальность и позволяет сосредоточить внимание на выставленных автомобилях. Осталась без изменений также и типичная форма нынешних центров Porsche.
Обновленный алюминиевый фасад сделан частично открытым, что позволяет увидеть интерьер здания. Так создается гостеприимное впечатление и дополняется высоким стеклянным фасадом на первом этаже. Алюминиевые панели над главным входом, а также красные светодиодные полосы подчеркивают динамичность концепции.
В центре Porsche внимание привлекают тематические модули с возможностью свободного оформления и изменения. Интерьер можно легко адаптировать к региональным или индивидуальным особенностям. Модули посвящены новинкам, электромобильности или автомобилям с пробегом. Важным элементом являются новые зоны отдыха для клиентов и приверженцев марки. Через большие стеклянные окна открывается вид на ремонтную зону – аналогично тому, как это сделано в ресторанах с «открытой» кухней.
Еще одним важным элементом корпоративной архитектуры является использование цифровых средств. К ним относятся приложения дополненной реальности, которые позволяют рассмотреть выбранную клиентом конфигурацию автомобиля. Сенсорные экраны позволяют в интерактивной форме познакомиться с продуктами и услугами Porsche.
Реализация концепции «Destination Porsche» начнется в центрах Porsche – основе продаж бренда. В будущем также и другие объекты будут в еще большей степени ориентированы на потребности клиентов, а возможности коммуникации расширены. Наряду со студиями Porsche в различных городах к ним относятся временные пространства, а также новые цифровые форматы, которые открывают еще больше путей знакомства с Porsche.
C 2014 года www.amsrus.ru