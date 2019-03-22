Новая корпоративная архитектура для центров Porsche

Корпоративная архитектура Porsche с цифровыми технологиями

В соответствии со слоганом «Destination Porsche» («Пункт назначения Porsche») они должны стать главным местом встречи для сообщества клиентов Porsche: как уже существующих, так и новых. Характерными чертами новой архитектуры являются широкие возможности использования, применение цифровых технологий для индивидуальной коммуникации и стремление обеспечить полномасштабное знакомство с маркой.

Открытие прототипа здания в Калифорнии

Первый прототип, построенный в соответствии с новой концепцией, был торжественно открыт в калифорнийском Палм-Спрингс. Здание, возведенное за один год, указывает путь к тем изменениям, которые предусмотрены в рамках «Destination Porsche». Полностью новая концепция будет реализована в середине 2020 года в двух центрах Porsche, которые будут построены в Дортмунде и китайском Ханчжоу.

«Destination Porsche» – это важный ответ на изменения в области потребностей клиентов и в продажах автомобилей», – говорит Детлев фон Платен, член правления Porsche AG, отвечающий за продажи и маркетинг. «Porsche является символом мечты и связывает друзей и поклонников марки. Именно для них мы превращаем наши центры Porsche в место встречи, где они могут еще ближе познакомиться с брендом Porsche».

Концепция «Destination Porsche» разработана с учетом изменившихся потребностей клиентов: расширенный модельный ряд обуславливает коммуникацию с различными целевыми группами, а стремление к индивидуальности требует большей гибкости.

Поэтому центры Porsche завтрашнего дня включают в себя несколько тематических областей с широкими возможностями оформления, а цифровые средства используются для индивидуальной коммуникации с клиентами. Тем самым центры Porsche становятся местом знакомства и взаимодействия с брендом.

Продолжение генов Porsche

В дизайне будущих центров Porsche используется структура современных зданий, дополненная усовершенствованными и новыми элементами. Дизайн интерьера сохраняет свою актуальность и позволяет сосредоточить внимание на выставленных автомобилях. Осталась без изменений также и типичная форма нынешних центров Porsche.