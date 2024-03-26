Исследование мира транспорта: программа лекций и обсуждений

Музей Транспорта Москвы, при содействии Государственного университета управления, организует серию мероприятий под названием «Месяц транспортной науки и образования», которая пройдет в лектории павильона «Транспорт СССР» на ВДНХ.

С 30 марта по 27 апреля Музей Транспорта Москвы и Государственный университет управления будут проводить совместную программу «Месяц транспортной науки и образования» в лектории павильона «Транспорт СССР» на ВДНХ. Программа будет включать четыре разнообразных мероприятия: лекции, мастер-классы и обсуждения.

30 марта с 17:00 до 18:00 состоится интерактивная лекция «Архитектура транспорта», где участники отправятся в увлекательное путешествие по архитектуре транспорта, изучая дизайн и эргономику инфраструктурных решений. Лектором выступит Анна Малькова, ассистент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ.

13 апреля в 17:00 состоится обсуждение «Антология автомобиля: неизвестные факты о известных автомобильных марках», где будут раскрыты тайны известных автомобильных брендов, рассказаны неизвестные факты из истории отечественного автопрома и разгаданы скрытые символы логотипов мировых марок. В обсуждении примут участие Андрей Степанов, заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ, и Алексей Меренков, доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ.

20 апреля в 17:00 состоится мастер-класс по построению карьеры «Моя карьера: транспорт и логистика», где будут рассмотрены тренды в системе высшего образования, изменение роли вуза и роль образования в карьере. Участие в мастер-классе примут Екатерина Андреевна Бакотина, командир Студенческого отряда Транспортного комплекса Корпоративного университета Транспортного комплекса, и Ольга Сайаровна Шарафетдинова, заместитель начальника Центра формирования кадрового резерва Корпоративного университета Транспортного комплекса. Ведущей мероприятия будет Галина Ласточкина, старший преподаватель кафедры управления транспортными комплексами ГУУ.

27 апреля в 17:00 состоится интерактивная лекция «Транспорт чистого города», где будет рассказано о концепции чистого города, роли транспорта в источниках энергии, технологиях утилизации и логистике, а также транспортном производстве. Лектором выступит Яна Игнатова, доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ.