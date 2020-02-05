Renault Россия запускает сервис «Домашние тест-драйвы» в новых городах

Renault Россия продолжает тестирование инновационной концепции, запущенной летом 2019 года, «Домашние тест-драйвы» для Renault ARKANA, предлагая новый опыт знакомства с автомобилем. С февраля сервис заказа выездного тест-драйва становится доступен для клиентов в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

В тесном сотрудничестве с официальными дилерскими центрами Renault Россия продолжает развитие цифровых платформ для продажи новых автомобилей и исследование клиентского спроса в двух городах-миллионниках – Санкт-Петербурге («ПЕТРОВСКИЙ Автоцентр») и Екатеринбурге («ЛАКИ МОТОРС»).

На сайтах официальных дилерских центров клиент может выбрать удобные дату, время и место начала и окончания маршрута. Механика проекта похожа на опыт использования агрегатора такси: после выбора удобного времени тест-драйва клиент получает SMS-уведомление с подтверждением заказа и деталями записи, а в день тест-драйва приходит уведомление о выезде водителя на указанный адрес. Во время поездки сотрудник дилерского центра подробно рассказывает о характеристиках Renault ARKANA и отвечает на вопросы клиента.

Проект «Домашний тест-драйв Renault ARKANA» в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге продлится до конца февраля 2020 года.