Старый асфальт пустят на ремонт дорог
15

Старый асфальт пустят на ремонт дорог
Апрель 01 16:08 2018

В России узаконили использование бывшего в употреблении асфальта.

Об этом сообщают «Известия». Соответствующий стандарт принят и вступит в силу в июне 2018 года. Согласно ему, при ремонте дорог можно будет использовать крошку из старого асфальта вместе с новым покрытием для его верхних слоев.

Однако это касается не всех магистралей. Так, старый асфальт нельзя будет использовать при ремонте сверхинтенсивных дорог. На среднеинтенсивных возможно использование до 20% крошки из б/у асфальта, а на слабоинтенсивных ее количество не ограничено.

Интенсивность движения по каждой дороге будет определяться числом приложений эквивалентных одноосных нагрузок. По словам замдиректора Научно-исследовательского института транспортно-строительного комплекса Кирилла Жданова, нововведение позволит увеличить срок службы асфальта.
Глава общественной организации «Движение автомобилистов» Армен Оганесян полагает, что принятый стандарт сэкономит муниципальным властям деньги на ремонте небольших дорог и «не должен» сказаться на его качестве.

На тему:
  Article "tagged" as:
асфальтдорогиремонт
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Автомобиль тот же, а цены выше

Автомобиль тот же, а цены выше 0

Отмена транспортного налога не прошла Думу

Отмена транспортного налога не прошла Думу 10

Новую BMW X6 показали живьем

Новую BMW X6 показали живьем 2

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.