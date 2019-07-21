Дмитрий Молоканов назначен генеральным директором Мишлен в Восточно-Европейском регионе

Компания Мишлен сообщает о назначении Дмитрия Молоканова на должность генерального директора “Мишлен Русская компания по производству шин”.

На этом посту Дмитрий Молоканов будет также отвечать за развитие бизнеса Группы Мишлен в Восточно-Европейском регионе, в периметр которого помимо России входят еще 10 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

Дмитрий Молоканов сменил на посту Камрана Воссуги, занимавшего эту должность с сентября 2016 года и теперь возглавившего подразделение компании Мишлен в Китае.

«Я искренне рад возможности возглавить команду Мишлен в Восточно-Европейском регионе. Это большая честь и огромная ответственность: наши текущие результаты свидетельствуют о том, что мы являемся одним из самых динамично растущих и прибыльных регионов Группы. Но мы не остановимся на достигнутом и продолжим усердно работать над укреплением наших позиций на рынке и предоставлении нашим клиентам высококачественных продуктов и решений. Для достижения новых успехов у нас есть все необходимое: огромный потенциал Восточно-Европейского рынка, стратегия с амбициозной целью, команда профессионалов с обширным опытом и глубокой экспертизой, сильный бренд с богатейшей историей, а также поддержка со стороны Группы Мишлен и ее заинтересованность в дальнейшем развитии компании в регионе», – комментирует Дмитрий Молоканов.

Дмитрий Молоканов имеет 15-летний опыт работы в компании Мишлен. Он присоединился к команде в 2005 году в качестве бренд-менеджера, отвечающего за бренды MICHELIN, BFGoodrich и Kleber. В течение следующих лет Дмитрий занимал различные позиции в продажах и маркетинге, работая в России и Франции на позициях руководителя отдела региональных продаж, менеджера по бизнес-сегменту, директора по маркетингу шин для легковых автомобилей и коммерческого транспорта. С января 2018 года по май 2019 года Дмитрий занимал должность коммерческого директора департамента продаж B2C.