Второй этап Can-Am X Race 2019 – море разных эмоций и впечатлений

В Карелии прошёл второй этап внедорожной квадросерии Can-Am X Race, ставший также третьим этапом Кубка России по ралли-рейдам в категории Т3

Организатором и генеральным партнёром серии выступает компания BRP. 53 экипажа прошли административные и технические проверки в пятницу, 26 июля. В группе ATV на старт вышло 9 участников. SSV Standard, как и на первом этапе, собрала минимальный, но всё-таки кворум – 5 экипажей. В SSV Sport за победу сражались 8 экипажей. Самая многочисленная и самая технически требовательная SSV Super Sport насчитывала 26 экипажей. В Adventure – категории для новичков – встретились 5 дебютантов.

Второй этап Can-Am X Race 2019 – это в первую очередь гонка пилотов, навигация была несложная, основная задача штурманов на этот раз сводилась к комментированию опасных моментов. Если сравнивать гонку с предыдущим этапом Can-Am X Race в Татарстане, то наглядно видно разницу по скорости прохождения дистанции. Оба этапа – и в Татарстане, и в Карелии – имели примерно одинаковую протяженность (465 км и 442 км соответственно), но если на 1 этапе лидеры Абсолютного зачёта справились с ней за 5:36:49, то экипаж-победитель 2 этапа Сергей Карякин / Антон Власюк сделали это за 4:58:03. Рекорд же средней скорости на спецучастке поставил экипаж Игорь Чагин / Иван Безденежных – 101,4 км/ч (опять же, если сравнивать с первым этапом, то там самая высокая средняя скорость составила «всего» 89,1 км/ч).

Спортивная трасса проходила по лесным дорогам Карелии, и для большинства участников квадросерии это был совершенно новый опыт пилотирования. Очень узкая, как предупреждал заранее комиссар по маршруту Сергей Таланцев, трасса не допускала ни малейшей ошибки – вылететь с дорги, не вписавшись в поворот, легко, а во вернуться на неё было уже практически невозможно. По этой причине в первый спортивный день сошли восемь экипажей. Суммарно за гонку из 49 вышедших на старт только 32 экипажа пересекли финишную черту.

Сложнее всего пришлось квадроциклистам – из 9 экипажей только 5 получили зачёт в итоговый протокол соревнования. Лучшее время показал спортсмен из Сыктывкара Евгений Беляев. Владимир Макеев из Пензы стал вторым, бронзовая медаль у Алексея Зверева из Рыбинска.

SSV Standard второй раз подряд выиграл экипаж Алмаз Магфуров / Александр Кузнецов (Казань / Ульяновск. Серебро у Рустема Ахметшина / Георгия Гусева (Казань), Фарит Губаев / Александр Чернов (Ижевск) завершили гонку на третьем месте.

В очередной раз качал на руках Анатолий Кузнецов своего штурмана Алексея Смолина, который также отвечает в их команде за подготовку техники – спортсмены из Удмуртии выиграли зачёт SSV Sport. На второй позиции экипаж из Екатеринбурга Артём Востряков / Максим Кореев, Азат Минниханов / Ильназ Гиззатуллин на третьей (Казань).

Карельский этап перетряхнул итоговую таблицу в зачётах SSV Super Sport и Абсолют. Те, кто праздновал победу на первом этапе в Татарстане, в Карелии оказались вне списка победителей. Трижды на подиум поднялся экипаж из Тюмени – Александр Гатиятулин / Владислав Кирпичников стали победителями в SSV Super Sport, зачёта Кубка России по ралли-рейдам в категории Т3, а также серебряными призёрами Абсолютного зачёта. Для спортсменов, которые ещё в прошлом году были в конце списка финишировавших (а иногда и вне его), это большой прыжок вперёд.

Быстрейшим экипажем на 2 этапе Can-Am X Race 2019, победителем Абсолютного зачёта стали спортсмены из Екатеринбурга Сергей Карякин и Антон Власюк. Несмотря на то, что они не выиграли ни один спецучасток, стабильно высокая скорость и отсутствие технических проблем позволили им показать лучшее время на всей спортивной дистанции. Третье место в Абсолютном зачёте (куда автоматически попадают спортсмены во всех спортивных классах) занял экипаж Раиса Минниханова и Вячеслава Мизюкаева (Казань / Набережные Челны). В SSV Super Sport кубки и медали Can-Am X Race получили москвичи Артём Шумейко / Алексей Кузьмич (2 место), Алексей Бердинских / Антон Панчехин (3 место).

Adventure – новая спортивная категория для тех, кто только делает первые шаги в ралли-рейдах и Can-Am X Race в частности. Для участников более опытные спортсмены проводят мастер-классы, где делятся своим опытом чтения дорожной книги, рассказывают правила старта и финиша на спецучастках, обучают тонкостям работы с навигационным оборудованием. Кубки и медали на 2 этапе квадросерии Can-Am получили: Евгений Володин и Борис Безносенко (1 и 2 место соответственно, оба из Брянска), на третьем месте отец и сын Владислав Архипов и Владислав Архипов (Рязань).

Can-Am X Race создаёт особую атмосферу в базовом лагере – незнакомые прежде люди из разных городов быстро становятся добрыми приятелями. Ещё гонка – это большой клубок самых разных эмоций и впечатлений. Для кого-то гонка в Карелии стала первым соревнованием серии, в которой удалось финишировать; для кого-то – первый долгожданный подиум, а для других – сход и технические неудачи. Но, несмотря на разность впечатлений, все эти эмоции дают большой стимул для движения вперёд. Доказать себе и всем, что всё-таки сможешь победить, подтвердить победный результат и продолжить борьбу. Следующая встреча участников Can-Am X Race 2019 состоится 6-8 сентября в Астраханской области.

Результаты 2 этапа Can-Am X Race 2019

Кубок России по ралли-рейдам в категории Т3

1 место – Александр Гатиятулин / Владислав Кирпичников (Тюмень)

2 место – Раис Минниханов / Вячеслав Мизюкаев (Казань / Набережные Челны)

3 место – Артём Шумейко / Алексей Кузьмич (Москва / Томилово)

Категория Adventure

1 место – Евгений Володин (Брянск)

2 место – Борис Безносенко (Брянск)

3 место – Владислав Архипов / Владислав Архипов (Рязань)

Категория ATV

1 место – Евгений Беляев (Сыктывкар)

2 место – Владимир Макеев (Пенза)

3 место – Алексей Зверев (Рыбинск, Ярославская область)

Категория SSV Standard

1 место – Алмаз Магфуров / Александр Кузнецов (Казань / Ульяновск)

2 место – Рустем Ахметшин / Георгий Гусев (Казань)

3 место – Фарит Губаев / Александр Чернов (Ижевск)

Категория SSV Sport

1 место – Анатолий Кузнецов / Алексей Смолин (Воткинск, Удмуртия)

2 место – Артём Востряков / Максим Кореев (Екатеринбург)

3 место – Азат Минниханов / Ильназ Гиззатуллин (Казань)

Категория SSV Super Sport

1 место – Александр Гатиятулин / Владислав Кирпичников (Тюмень)

2 место – Артём Шумейко / Алексей Кузьмич (Москва / Томилово, МО)

3 место – Алексей Бердинских / Антон Панчехин (Москва)

Категория Абсолют

1 место – Сергей Карякин / Антон Власюк (Екатеринбург)

2 место – Александр Гатиятулин / Владислав Кирпичников (Тюмень)

3 место – Раис Минниханов / Вячеслав Мизюкаев (Казань / Набережные Челны)