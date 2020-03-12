Uber заблокирует аккаунты больных коронавирусом

Uber заблокирует аккаунты больных коронавирусом
12 марта 13:11 2020

В каждом случае сотрудники Uber будут советоваться с врачом-эпидемиологом. Именно медики будут принимать финальное решение о блокировке аккаунта

Компания Uber Advanced Technologies может временно заблокировать аккаунты водителей и клиентов, которые заразились коронавирусом. Как сообщает The Verge, окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

«Мы можем временно блокировать аккаунты водителей и клиентов, которые вступали в контакт с зараженными или сами болеют COVID-19», — рассказали в компании.

В каждом случае сотрудники Uber будут советоваться с врачом-эпидемиологом. Именно медики будут принимать финальное решение о блокировке аккаунта.

Как сообщает ТАСС, на данный момент в США зарегистрировано 938 подтвержденных и предполагаемых случаев заражения коронавирусом в 36 штатах, включая столичный федеральный округ Колумбия, 29 человек умерли. Из-за распространения вируса было принято решение перенести на август Международный автосалон в Нью-Йорке, запланированный на начало апреля.

Новый коронавирус был обнаружен в китайском городе Ухань провинции Хубэй в середине декабря 2019 года. На данный момент известно о более чем 110 тыс. заразившихся и свыше 4 тыс. погибших. На данный момент лидерство по количеству заболевших за пределами КНР удерживает Италия, где зафиксировано более 10 тыс. случаев заражения.

По материалам Autonews.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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