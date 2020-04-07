Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

\u041f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u043e\u0439 \u0437\u0430\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430\u0445 \u043f\u043e \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u044e \u0434\u043e\u0431\u044b\u0447\u0438 \u043d\u0435\u0444\u0442\u0438 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0430\u043c\u0438\u00a0\u041e\u041f\u0415\u041a\u00a0\u0438 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0435\u0439 \u0441\u0442\u0430\u043b \u0443\u043b\u044c\u0442\u0438\u043c\u0430\u0442\u0443\u043c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0421\u0430\u0443\u0434\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u0410\u0440\u0430\u0432\u0438\u044f \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0435. \u041e\u0431 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u043e \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u043e\u0439 \u043d\u0430 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0438 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0435\u0442\u00a0Bloomberg\r\n\u042d\u0440-\u0420\u0438\u044f\u0434 \u0444\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0442\u0440\u0435\u0431\u0443\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u043b\u0430 \u0434\u043e\u0431\u044b\u0447\u0443 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0445. \u0422\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c \u0432 \u043e\u0434\u0438\u043d\u043e\u0447\u043a\u0443 \u0443\u0431\u0440\u0430\u043b\u0430 \u0441 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u0442\u0435 1,5 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430 \u0431\u0430\u0440\u0440\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u0441\u0443\u0442\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u0439 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u041e\u041f\u0415\u041a+ \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0430\u0445 \u0432 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0435 \u043c\u0430\u0440\u0442\u0430. \u0422\u043e\u0433\u0434\u0430 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u043b\u0430 \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043e\u0431\u044b\u0447\u0438 \u043d\u0430 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f.\r\n\r\n\u0421\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b \u0432 \u0446\u0435\u043b\u043e\u043c \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u044b, \u0447\u0442\u043e \u0434\u043e\u0431\u044b\u0447\u0443 \u0432 \u0441\u043e\u0432\u043e\u043a\u0443\u043f\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430\u0434\u043e \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 10 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0431\u0430\u0440\u0440\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u0441\u0443\u0442\u043a\u0438, \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e, \u043a\u0430\u043a \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0438\u0442\u044c \u0432\u0435\u0441\u044c \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c.\r\n\r\n\u041f\u043e \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 \u0421\u0430\u0443\u0434\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0410\u0440\u0430\u0432\u0438\u0438, \u0435\u0435 \u043a\u0432\u043e\u0442\u0430 \u0443\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 3 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430 \u0431\u0430\u0440\u0440\u0435\u043b\u0435\u0439, \u0443 \u041e\u0431\u044a\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0410\u0440\u0430\u0431\u0441\u043a\u0438\u0445 \u042d\u043c\u0438\u0440\u0430\u0442\u043e\u0432, \u0418\u0440\u0430\u043a\u0430 \u0438 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u2014 \u043d\u0430 1,5 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430. \u041d\u043e \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0442\u0435\u043a\u0443\u0449\u0438\u0445 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435\u0439, \u0443\u0436\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043a\u0430\u043a \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b \u041e\u041f\u0415\u041a \u0440\u0435\u0437\u043a\u043e \u043d\u0430\u0440\u0430\u0441\u0442\u0438\u043b\u0438 \u0434\u043e\u0431\u044b\u0447\u0443. \u0422\u0430\u043a, \u042d\u0440-\u0420\u0438\u044f\u0434 \u043f\u043e\u0434\u043d\u044f\u043b \u0435\u0435 \u0441 9,8 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430 \u0431\u0430\u0440\u0440\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0434\u043e 12,3 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430, \u044d\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043c\u0430\u0440\u0442\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e 0,5 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430 \u0431\u0430\u0440\u0440\u0435\u043b\u0435\u0439. \u0423 \u041e\u0410\u042d \u0434\u043e\u0431\u044b\u0447\u0430 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430 \u043d\u0430 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d \u0431\u0430\u0440\u0440\u0435\u043b\u0435\u0439, \u0443 \u0418\u0440\u0430\u043a\u0430 \u2014 \u043d\u0430 200 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447.\r\n\r\n\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u043d\u0435 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0434\u043e\u0431\u044b\u0447\u0443 \u0432 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u0435, \u0441\u043e\u0445\u0440\u0430\u043d\u0438\u0432 \u0435\u0435 \u043d\u0430 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435 11,2 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u0430. \u0412 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438 \u0441 \u044d\u0442\u0438\u043c \u043e\u043d\u0430 \u043d\u0430\u0441\u0442\u0430\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043a\u0432\u043e\u0442\u044b \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u044f\u043b\u0438\u0441\u044c \u043a \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c\u0443 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c\u0443 \u0437\u0430 \u043a\u0432\u0430\u0440\u0442\u0430\u043b. \u041f\u043e\u043a\u0430 \u044d\u0442\u0438 \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u044f \u043f\u0440\u0435\u043e\u0434\u043e\u043b\u0435\u0442\u044c \u043d\u0435 \u0443\u0434\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f.\r\n\r\n\u0421\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u044b \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u044c \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435 \u0432 \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0434\u043e\u0431\u044b\u0447\u0438 \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u0438 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u043e\u0434\u043d\u0430\u043a\u043e \u043f\u0440\u0435\u0437\u0438\u0434\u0435\u043d\u0442 \u0421\u0428\u0410\u00a0\u0414\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u0434 \u0422\u0440\u0430\u043c\u043f\u00a0\u043f\u043e\u043a\u0430 \u043d\u0435\u00a0\u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0430\u0435\u0442\u00a0\u044d\u0442\u043e \u043d\u0430\u043c\u0435\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435.\r\n\r\n\r\n\u00ab\u041c\u043e\u0436\u0435\u0442, \u043c\u044b \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043c \u0435\u0433\u043e, \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442, \u0438 \u043d\u0435\u0442\u00bb, \u2014 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0438\u043b \u043e\u043d \u043d\u0430 \u0432\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441 \u043e \u0442\u043e\u043c, \u0441\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0435\u043d \u043b\u0438 \u0412\u0430\u0448\u0438\u043d\u0433\u0442\u043e\u043d \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u044c \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u0442\u044c \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u0434\u043e\u0431\u044b\u0447\u0443.\r\n\u0418\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0422\u0440\u0430\u043c\u043f \u0430\u043d\u043e\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u044b \u0432 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0442\u0435 \u041e\u041f\u0415\u041a+. \u041f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441 \u043d\u0430\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u0438\u043d\u0446\u0435\u043c \u0421\u0430\u0443\u0434\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0439 \u0410\u0440\u0430\u0432\u0438\u0438 \u041c\u0443\u0445\u0430\u043c\u043c\u0435\u0434\u043e\u043c \u0431\u0438\u043d \u0421\u0430\u043b\u043c\u0430\u043d\u043e\u043c \u043e\u043d \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0441 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0443\u0439\u0442\u0438 10-15 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0431\u0430\u0440\u0440\u0435\u043b\u0435\u0439. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u043e\u0437\u0434\u043d\u0435\u0435 \u0433\u043b\u0430\u0432\u0430 \u0411\u0435\u043b\u043e\u0433\u043e \u0434\u043e\u043c\u0430 \u0443\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u0434\u0430\u0442\u044c \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f \u0438 \u041e\u041f\u0415\u041a, \u0430 \u0421\u0428\u0410 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432 \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0431\u044f \u043d\u0435 \u0432\u043e\u0437\u044c\u043c\u0435\u0442.\r\n\r\n\u041f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u0430\u0433\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0430 \u041e\u041f\u0415\u041a+ \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0435\u0442 6 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044f, \u043d\u043e \u0435\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430 9-\u0435 \u0447\u0438\u0441\u043b\u043e. \u041e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0438\u043d \u0438\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a\u0438 \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0441\u043f\u043e\u0440 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u043e\u0439 \u0438 \u042d\u0440-\u0420\u0438\u044f\u0434\u043e\u043c \u043e \u0432\u0438\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u043a\u0435 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 \u0446\u0435\u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0432\u043e\u0439\u043d\u044b. \u041e\u043d\u0438\u00a0\u043f\u0435\u0440\u0435\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b\u0438\u00a0\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0434\u0440\u0443\u0433 \u043d\u0430 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0430 \u0437\u0430 \u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0446\u0435\u043d \u043d\u0430 \u0441\u044b\u0440\u044c\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0432 \u0434\u0432\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u043d\u0430 \u0444\u043e\u043d\u0435 \u043e\u0431\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0430\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430.\r\n\r\n\u0422\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u043d\u0435\u0444\u0442\u044f\u043d\u043e\u0439 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u043d\u0430\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d \u043f\u043e\u0437\u0438\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0441\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0438\u0445 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0432. \u041d\u0435\u0444\u0442\u044c \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438 Brent \u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435 34 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0437\u0430 \u0431\u0430\u0440\u0440\u0435\u043b\u044c, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0447\u0442\u0438 \u043d\u0430 10 \u0434\u043e\u043b\u043b\u0430\u0440\u043e\u0432 \u0432\u044b\u0448\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0434\u043e \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0445 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043e \u0441\u0434\u0435\u043b\u043a\u0435.\r\n\r\n\u0418\u0441\u0442\u043e\u0447\u043d\u0438\u043a lenta.ru.