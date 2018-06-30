Обновлённый FAW Besturn X80 выйдет на наш рынок в июле
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Обновлённый FAW Besturn X80 выйдет на наш рынок в июле
Июнь 30 14:02 2018

Китайский кроссовер FAW Besturn X80 прошел рестайлинг

Переднеприводная машина калининградской сборки предлагается только с бензиновым «атмосферником» 2.0 (142 л.с., 184 Н•м) и шестидиапазонным «автоматом» за 1 149 000 рублей.

С января по май 2018-го реализовано около пятисот автомобилей. Продажи растут, и с середины июля для покупки будет доступен продукт рестайлинга, который принесёт новую базовую комплектацию с шестиступенчатой «механикой». Цены пока не названы — сообщает Драйв.

Это недавно обновлённый интерьер для Поднебесной

Начальная версия Basic включает фронтальные подушки, АБС, ESP, кондиционер, аудиосистему с USB-портом, подогрев передних сидений, задние датчики парковки, электронный стояночный тормоз.

Исполнения Comfort больше нет, поэтому следом сразу идёт вариант Luxury с тремя или двумя педалями. Тут есть отделка «экокожей», электроприводы регулировок, климат-контроль, «круиз», медиацентр с восьмидюймовым дисплеем, люк в крыше и многое другое.

Китайцы утверждают: «Besturn X80 в своей ценовой категории имеет самую богатую комплектацию».

 

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Besturn X80FAWрестайлинг
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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