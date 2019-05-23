Мир автогонок вдохновил компанию CASIO на эффектный динамичный дизайн для новых часов EDIFICE

Часы с автоспортивным характером создала известная японская компания Casio Computer Co.

Японская компания Casio Computer Co., Ltd. представляет многофункциональные хронографы EDIFICE, в которых динамичный дизайн сочетается с передовыми технологиями. В новых часах ECB-­‐900DB, выпущенных в двух цветовых вариантах, технические характеристики реализованы в

автоспортивной стилистике.

Расширенный функционал новой модели ECB-­‐900DB разработан с учетом активного использования в

гоночных соревнованиях для команды Scuderia Toro Rosso F1 – партнёра бренда EDIFICE. Секундомер, использование которого важно на всём протяжении заезда, работает с точностью в 1/1000 секунды и может сохранять в памяти до 200 кругов дистанции, также показывая среднюю скорость.

Приложение EDIFICE Connected позволяет получать всю необходимую информацию о времени прохождения круга посредством подключения часов через BlueTooth к смартфону. Приложение также обеспечивает часы данными о точном времени, крайне важными для гонок, где тысячная доля секунды может изменить ситуацию. Помимо этого, приложение облегчает доступ к остальным функциям часов, например, к выбору местного времени в одном из 300 городов мира.

Автоспортивный характер ECB-­‐900DB подчеркивают тахиметрическая шкала на безеле и многофункциональный циферблат в виде спидометра болида, находящийся в положении «4 часа». Для шкалы использована градиентная окраска, которая придает модели спортивный облик. Кроме того, ЖК-­‐дисплеи в положениях «12» и «9 часов» обеспечивают представление дополнительной информации, тогда как два светодиода подсвечивают цифровые дисплеи и циферблат в целом, что обеспечивает безошибочное считывание информации при любом уровне освещения.