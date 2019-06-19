Lada XRay Cross с бесступенчатой автоматический трансмиссией скоро в продаже

Lada приступила к выпуску Lada XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией.

Бесступенчатая трансмиссия специально создана для легковых автомобилей и кроссоверов малого класса, а ее настройки дорабатывались с учетом особенностей эксплуатации в России. Аналогичные коробки передач компании Jatco уже доказали свою надежность и уже несколько лет применяются на ряде моделей Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Основная особенность агрегата в том, что здесь в конструкции дополнительно используется двухступенчатый редукторный сектор. Это решение позволило сделать трансмиссию компактнее и на 13% легче. Такое решение повышает тяговые характеристики, и при этом не боится низких температур, пробуксовок и тяжелых нагрузок, а кроме того, обеспечивает более высокую топливную экономичность. При необходимости данный тип трансмиссии дает возможность имитировать ручной режим переключения передач, что облегчает обгоны, движение в гору, буксирование прицепа, торможение двигателем, а также повышает акустический комфорт в салоне автомобиля.

Новая трансмиссия на Lada XRay Cross устанавливается в паре с двигателем Альянса HR-16 объемом 1.6л, который производится в Тольятти. Следует отметить, что снаряженная масса автомобиля и рекордный дорожный просвет (215 мм) не изменились. Lada XRay Cross с бесступенчатой автоматический трансмиссией прошла полный цикл тестов, суммарный пробег которых составил около миллиона километров.