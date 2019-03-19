Сервис Яндекса закрывает дилерский центр и точки по оценке машин

Принадлежащий «Яндексу» интернет-сервис «Авто.ру» закрывает дилерский центр и офлайн-точки по оценке автомобилей, рассказал “Ъ” источник на рынке и подтвердили в пресс-службе компании «Яндекс.Вертикали» (объединяет сервисы объявлений). «Чтобы профессионально развивать рынок автомобилей с пробегом, нужно знать инсайты сегмента и детали процессов, с которыми сталкиваются наши партнеры.

Проект в офлайне позволил “Авто.ру” изучить другую сторону рынка, его показатели и объемы»,— сообщил представитель «Яндекс.Вертикалей». Развитие классической дилерской сети никогда не было приоритетной задачей сервиса, подчеркивают в компании. Основываясь на полученном опыте, в «Авто.ру» намерены представить новые онлайн-сервисы для дилеров и автовладельцев, но не уточняют какие.

«Авто.ру» запустил первый центр офлайн-оценки подержанных автомобилей летом 2016 года. В апреле 2018-го компания открыла в Москве дилерский центр, где можно было продать или приобрести подержанный автомобиль. К моменту закрытия у «Авто.ру» было четыре офлайн-площадки в Москве и Санкт-Петербурге. За два года компания пробовала в офлайне различные бизнес-направления, говорят в «Авто.ру», в том числе сертификацию автомобилей, продажу частным лицам, выкуп авто для дилеров.

Почти за год дилерский центр реализовал «сотни машин», среди потенциальных партнеров были крупнейшие автохолдинги, утверждают в компании: «Однако это не принесло сильного влияния на рынок и его изменений».

Компании, работающей в онлайне, тяжело конкурировать на традиционном рынке из-за недостатка компетенций, считают опрошенные “Ъ” дилеры. «Авто.ру» — прежде всего IT-компания, тогда как проверка состояния автомобилей предполагает большой комплекс офлайн-компетенций, для чего нужны другие инструменты и другая команда, считает директор по маркетингу «Рольф» Юлия Овчинникова.

По опыту передовых рынков, например США, онлайн-проекты развиваются только при объединении с сильными офлайн-игроками, крупными дилерскими центрами, говорит глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев. По его мнению, модели работы в онлайне не действуют в офлайн-сегменте, который, кроме того, требует значительных инвестиций, и наоборот: проблемы возникают и у традиционных дилеров при выходе в онлайн.

Глава группы «Фаворит Моторс» Владимир Попов считает, что выход «Авто.ру» на традиционный рынок изначально был странным: «Фактически это только прямые расходы из кармана инвесторов и акционеров». Для «Авто.ру» в нынешних условиях оптимально оставаться агрегатором информации, полагает он. «Развивать физические процессы, когда весь мир идет в технологии, как минимум странно, поэтому прямые продажи машин сервис сможет начать только с появлением технологий по самодиагностике автомобилей»,— рассуждает господин Попов.

Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов видит «некий антогонизм» в попытке выхода «Авто.ру» в офлайн: с одной стороны, компания пыталась продавать услуги дилерам, а с другой — сама же с ними и конкурировала. Несмотря на это, опыт был полезен, полагает он: компания смогла посмотреть, чем занимаются дилеры, и получить урок, как продавать им свои услуги и быть более полезной.

Выходить на конкурентный устоявшийся рынок, особенно не обладая собственной экспертизой, всегда непросто, а офлайн-продажи автомобилей имеют массу нюансов, например, низкое доверие потребителей к рынку авто с пробегом, рассуждает представитель «Авито». Сама «Авито» в офлайне осуществляет лишь выездные проверки автомобилей экспертами в разных городах.

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