Из БТР-70 сделали дом на колёсах
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Из БТР-70 сделали дом на колёсах
Март 05 10:08 2018

На “Авито” выставлен на продажу весьма интересный экземпляр.

Дом на колесах изготовлен на базе бронетранспортера 70 и предназначен в первую очередь для экстремального отдыха, охоты и рыбалки. Разработчики дали ему название “Барсук”, сходства с этим животным наблюдаются. Автомобиль оснащен дизельным двигателем ММЗ Д245, подвеска торсионная от БТРа, клиренс 50 см, подкачка колес, так же осталась лебедка от БТРа с тягой 16,5 тонн, полная блокировка.

Кабина от ГАЗ 66, как сообщает Русская дорога, совмещена с жилым модулем.

В салоне мебель трансформируется до 6 спальных мест, имеется кухня с газовой плитой, множество полочек.

Дизайн салона простой, но в то же время все сделано аккуратно.

Автомобиль изготовлен в единственном экземпляре, цена 2 000 000 рублей.

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  Article "tagged" as:
БТРГАЗ-66
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Игорь Фёдорович Надеждин
    Март 05, 13:28 #1 Игорь Фёдорович Надеждин

    Сильно подозреваю, что кто-то перепутал БТР-70 и БРДМ-1

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