Из БТР-70 сделали дом на колёсах 102

На “Авито” выставлен на продажу весьма интересный экземпляр.

Дом на колесах изготовлен на базе бронетранспортера 70 и предназначен в первую очередь для экстремального отдыха, охоты и рыбалки. Разработчики дали ему название “Барсук”, сходства с этим животным наблюдаются. Автомобиль оснащен дизельным двигателем ММЗ Д245, подвеска торсионная от БТРа, клиренс 50 см, подкачка колес, так же осталась лебедка от БТРа с тягой 16,5 тонн, полная блокировка.

Кабина от ГАЗ 66, как сообщает Русская дорога, совмещена с жилым модулем.

В салоне мебель трансформируется до 6 спальных мест, имеется кухня с газовой плитой, множество полочек.

Дизайн салона простой, но в то же время все сделано аккуратно.

Автомобиль изготовлен в единственном экземпляре, цена 2 000 000 рублей.