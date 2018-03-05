Из БТР-70 сделали дом на колёсах

Дом на колесах изготовлен на базе бронетранспортера 70 и предназначен в первую очередь для экстремального отдыха, охоты и рыбалки. Разработчики дали ему название “Барсук”, сходства с этим животным наблюдаются. Автомобиль оснащен дизельным двигателем ММЗ Д245, подвеска торсионная от БТРа, клиренс 50 см, подкачка колес, так же осталась лебедка от БТРа с тягой 16,5 тонн, полная блокировка.
Кабина от ГАЗ 66, как сообщает Русская дорога, совмещена с жилым модулем.
В салоне мебель трансформируется до 6 спальных мест, имеется кухня с газовой плитой, множество полочек.
Дизайн салона простой, но в то же время все сделано аккуратно.
Автомобиль изготовлен в единственном экземпляре, цена 2 000 000 рублей.
C 2014 года www.amsrus.ru
Сильно подозреваю, что кто-то перепутал БТР-70 и БРДМ-1
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