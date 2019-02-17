В Женеве представят суперкар с гибридным мотором и искусственным интеллектом

В Женеве представят суперкар с гибридным мотором и искусственным интеллектом
Февраль 17 21:07 2019

Puritalia Automobili на автосалоне в Женеве представит суперкар Berlinetta — модель с гибридным мотором и искусственным интеллектомPuritalia Automobili Berlinetta

Новый автомобиль построен на шасси из карбона и алюминия, а кузов модели выполнен из углепластика, что позволило добиться идеальной развесовки по осям. Машина получит бензиновый V8 и электромотор на задней оси — суммарная мощность силовой установки составит 965 л.с.Puritalia Automobili Berlinetta
Berlinetta получит несколько эксклюзивных электронных систем: eMozione позволит кратковременно на 370 Н/м увеличивать крутящий момент, Purhydrive с помощью искусственного интеллекта сможет управлять расходом энергии с учетом стиля вождения, Orchestra будет контролировать активную выхлопную систему, а Digital-DNA даст возможность управлять функциями автомобиля с помощью смартфона и голосовых команд.Puritalia Automobili Berlinetta
Как сообщает автор, тираж Puritalia Berlinetta составит 150 автомобилей. Каждую машину будут делать в рамках программы Sartoria с учетом пожеланий конкретного клиента, которые получат возможность взаимодействовать с дизайнерами фирмы и ее инженерами.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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