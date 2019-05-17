“Академия ралли”: второй этап СМП РСКГ пройдет в Нижнем Новгороде

Нижегородское кольцо примет второй этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), который пройдет в рамках Фестиваля скорости.

Помимо гоночных заездов зрителей будут ждать соревнования по дрифту и киберспорту и насыщенная шоу-программа. Конфигурация трассы останется той же, что и в прошлом сезоне: и участникам, и зрителям пришелся по душе новый скоростной первый сектор. “Академия ралли” уже находится на автодроме: пилоты тренируются на трассе, инженеры и механики работают с автомобилями, чтобы подойти к гоночному уикенду максимально подготовленными.

Для молодых пилотов московской команды этот этап станет своего рода дебютом: в прошлом году на нижегородской трассе соревновались только участники “взрослых” зачетов. Тем не менее, юниоры намерены дать бой своим конкурентам, ведь большинству соперников пока также не доводилось опробовать трассу в гоночном режиме. В этом отношении даже новички сезона оказались в равных условиях с теми ребятами, которые едут в S1600 Юниор не первый год.

По итогам первого этапа на трассе Крепость Грозная Петр Плотников занимает вторую строчку в турнирной таблице, Егор Фокин удерживает третью, а Александр Буйлов расположился на восьмой. С учетом плотной борьбы в юниорском зачете все может измениться очень быстро, но мы рассчитываем только на борьбу за лидерство.

В Туринг-Лайт машины “Академии ралли” будут одними из самых тяжелых, что, конечно, принесет дополнительные сложности пилотам, но такова цена почти максимального результата на предыдущем этапе в Грозном. Однако переживать поклонникам Владимира Череваня и Романа Голикова не стоит: оба пилота имеют за плечами солидный опыт выступлений на Нижегородском кольце, на двоих у них несколько подиумов, а Владимир может похвастать еще и победой, записанной в его актив аж в 2014 году. Стоит ли говорить, что после триумфального грозненского этапа двое лидеров общего зачета Чемпионата России рассчитывают на повторение успеха и в предстоящие выходные?

Продолжающий выступать в Туринге Антон Бадоев также вправе рассчитывать на хороший результат: трасса в Нижнем по своему характеру достаточно похожа на грозненский автодром, где месяц назад Антон продемонстрировал очень неплохой темп, прорвавшись в первую шестерку. В прошлом году он дважды финишировал на Нижегородском кольце десятым, впервые выступая на этой трассе на новом для себя автомобиле. Сейчас же Бадоев уже привык к своему Seat Leon, конфигурация трассы для него не нова, с капризами местной погоды он также знаком не понаслышке, так что ждем от него красивых сражений и очередного финиша в очках.