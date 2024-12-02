Отставка Карлоса Тавареса и последствия для Stellantis

На прошлой неделе Stellantis объявила об уходе генерального директора Карлоса Тавареса

Согласно заявлению компании, решение о завершении сотрудничества с 66-летним топ-менеджером было принято «с немедленным эффектом» после обсуждений на уровне совета директоров. Как сообщил независимый директор Анри де Кастрис, разногласия в видении будущего компании стали причиной отставки. Подробности этих разногласий в пресс-релизе не раскрывались.

Отставка произошла на фоне сложной финансовой ситуации. В сентябре Stellantis снизила прогноз прибыли на текущий год, что вызвало обеспокоенность среди акционеров. Финансовый отчет за третий квартал показал падение продаж в Северной Америке на 20% по сравнению с прошлым годом. Этот регион остается ключевым источником прибыли для компании.

Компания заявила, что основными вызовами стали усиленная конкуренция со стороны китайских производителей и сложный переход к электрификации. В частности, компания столкнулась с высокими затратами на развитие электромобилей, что отражается на общей рентабельности.

Реакция и планы компании

Stellantis начала поиск нового генерального директора еще в сентябре, готовясь к окончанию контракта Тавареса в 2026 году. Однако, как отметили представители компании, процесс назначения нового руководителя теперь ускорен и будет завершен к середине 2025 года.

До назначения нового руководителя временное управление компанией возьмет на себя комитет под председательством Джона Элканна. Как отмечено в официальном заявлении, этот подход обеспечит непрерывность бизнеса в переходный период.

Джон Элканн

Отставка Тавареса происходит на фоне общего падения стоимости акций Stellantis, которые потеряли около 40% своей стоимости с начала года. Ситуация требует от компании не только оперативных решений в области управления, но и пересмотра стратегических планов. В компании подчеркнули, что текущие изменения в руководстве не повлияют на основные бизнес-процессы и переход к новому этапу реструктуризации.

Карлос Таварес начал свою карьеру в автомобильной отрасли в Renault, где прошел путь от инженера до топ-менеджера. В 2014 году он возглавил Peugeot-Citroën (PSA) и провел успешную реструктуризацию компании. В 2021 году Таварес стал генеральным директором Stellantis, образованной в результате слияния PSA и Fiat Chrysler.

Под его руководством компания провела интеграцию брендов, включая Fiat, Jeep, Peugeot, Opel и Maserati. Однако, несмотря на значительные усилия, в последние месяцы Stellantis столкнулась с серьезными вызовами, которые потребовали пересмотра стратегий.

Электрификация и конкуренция с Китаем

Одной из ключевых проблем для Stellantis остается переход на электромобили. Высокие затраты на разработку электрических моделей и адаптацию производственных мощностей оказывают давление на финансовые показатели компании.

Помимо внутренних факторов, компания столкнулась с растущей конкуренцией со стороны китайских производителей, которые активно осваивают глобальный рынок. Эти игроки предлагают более доступные по цене электромобили, что особенно заметно на рынках Европы и Северной Америки.

После отставки Тавареса управление компанией взяла на себя временная исполнительная группа под председательством Джона Элканна. Этот шаг направлен на минимизацию рисков и сохранение стабильности в переходный период.

В компании заявили, что поиск нового генерального директора завершится в первой половине 2025 года. От нового руководителя ожидают не только решения текущих проблем, но и выработки долгосрочной стратегии, направленной на стабилизацию бизнеса.

На фоне финансовых трудностей компания сохраняет фокус на реструктуризации и развитии. В Stellantis заявили, что усилия будут направлены на оптимизацию затрат, расширение линейки электромобилей и повышение конкурентоспособности на ключевых рынках.

Историческая роль Карлоса Тавареса в трансформации Stellantis остается значимой, однако от нового руководства потребуются решения, которые позволят компании адаптироваться к текущим условиям рынка.

Компания продолжает действовать в условиях изменений, что подтверждается намерением завершить процесс реструктуризации, начатый в последние годы. Как подчеркнули в Stellantis, основные приоритеты останутся неизменными: переход на устойчивые технологии, развитие брендов и адаптация к новым вызовам.