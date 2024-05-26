Кроссовер Chery Tiggo 7 PRO MAX получил Гран-при «За рулем»

Кроссовер Chery Tiggo 7 PRO MAX стал победителем Гран-при журнала «За рулем» в номинации «Самая востребованная иномарка» в 2023–2024 годах по мнению редакции журнала. Гран-при «За рулем» — это престижная автомобильная премия в России, в которой участвуют и оцениваются только новые модели, появившиеся в течение года или сменившие поколение. Продажи обновленного кроссовера начались в январе 2023 года, и к концу года было продано более 41 тысячи автомобилей.

Победа Chery Tiggo 7 PRO MAX в номинации «Самая востребованная иномарка» отражает предпочтения российских покупателей, особенно семей с одним или двумя детьми. CHERY создаёт автомобили, отвечающие потребностям семей: они подходят как для повседневного использования, так и для дальних поездок, сочетая комфорт, безопасность, надежность, управляемость и экономичность.

Стоит отметить, что ранее кроссовер TIGGO 7 PRO MAX занял первое место в опросе «Лучший семейный автомобиль» как в категории автомобилей, поставляемых в Россию по схемам параллельного импорта, так и среди автомобилей, официально поставляемых на российский рынок, по результатам масштабного всероссийского исследования «Рейтинги Авто Года в России-2023».

До конца мая в дилерских центрах CHERY действует программа на приобретение кроссоверов Chery Tiggo 7 PRO и Chery Tiggo 7 PRO MAX для семей с детьми, предоставляющая дополнительную скидку в размере 100 000 рублей.