GENESIS в третий раз поддержал вечеринку VANITY FAIR

GENESIS в третий раз поддержал вечеринку VANITY FAIR
Март 02 16:01 2019

Genesis и Vanity Fair провели совместную вечеринку, где чествовали актеров фильма «Богемская рапсодия»

Автомобильный бренд Genesis совместно с Vanity Fair провел праздничный вечер в ресторане Cecconi’s West Hollywood, где чествовали актеров фильма «Богемская рапсодия». Голливудские звезды прибыли на вечеринку на десяти флагманских седанах G90 Special Edition, а сам праздник положил начало очередному году успешного сотрудничества Genesis и Vanity Fair.

«Genesis поддерживает культуру во всех ее проявлениях, будь то живопись, дизайн, кинематограф, интеллектуальное творчество или спорт. — заявил Манфред Фитцджеральд, исполнительный вице-президент и глава бренда Genesis. — Именно поэтому наше сотрудничество с Vanity Fair настолько органично. Они разделяют ценности и философию нашего бренда, взаимодействуя с ключевой аудиторией – журналистами, писателями и другими представителями творческих профессий».

В ближайшее время в рамках сотрудничества планируется проведение специальных кинопросмотров, создание публицистических материалов о бренде Genesis, а также праздник Art Basel, который состоится в декабре.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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