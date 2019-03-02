GENESIS в третий раз поддержал вечеринку VANITY FAIR

Genesis и Vanity Fair провели совместную вечеринку, где чествовали актеров фильма «Богемская рапсодия»

Автомобильный бренд Genesis совместно с Vanity Fair провел праздничный вечер в ресторане Cecconi’s West Hollywood, где чествовали актеров фильма «Богемская рапсодия». Голливудские звезды прибыли на вечеринку на десяти флагманских седанах G90 Special Edition, а сам праздник положил начало очередному году успешного сотрудничества Genesis и Vanity Fair.

«Genesis поддерживает культуру во всех ее проявлениях, будь то живопись, дизайн, кинематограф, интеллектуальное творчество или спорт. — заявил Манфред Фитцджеральд, исполнительный вице-президент и глава бренда Genesis. — Именно поэтому наше сотрудничество с Vanity Fair настолько органично. Они разделяют ценности и философию нашего бренда, взаимодействуя с ключевой аудиторией – журналистами, писателями и другими представителями творческих профессий».

В ближайшее время в рамках сотрудничества планируется проведение специальных кинопросмотров, создание публицистических материалов о бренде Genesis, а также праздник Art Basel, который состоится в декабре.