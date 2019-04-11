Объявлен победитель Gran-Prix Design Award 2019

Обладателем престижной награды стала Лиза Маркс с проектом «Алгоритмическое кружево».

С момента появления конкурса в 2013 году и на протяжении всего его существования Lexus на практике доказывает свою приверженность идее поддержки и обучения дизайнеров нового поколения, разделяющих убеждение Lexus в возможности построить светлое будущее с помощью дизайна и инноваций. Во всех работах финалистов этого года креативное использование технологий позволяет создавать практические решения, способные изменить к лучшему жизнь многих людей.

Российский этап конкурса Lexus Design Award 2019 Russia Тор Choice проводился в третий раз. В этом году он собрал рекордное количество работ среди всех стран-участниц: 485 заявок из 41 города России, 47 из которых вошли в топ-90 мирового шорт-листа лучших работ.

Победителем конкурса Lexus Design Award Russia Тор Choice 2019 стал проект uniO – простой в использовании и безопасная магнитная розетка с компактным дизайном – представленный молодым дизайнером из Санкт-Петербурга Николаем Лозинским. Николай стал обладателем главного приза — поездки на Неделю дизайна в Милан, где смог познакомиться с работами финалистов конкурса Lexus Design Award.

Одним из шести финалистов международного конкурса Lexus Design Award 2019 стал проект другого участника российского этапа конкурса Lexus Design Award. Russia Тор Choice 2019 – Дмитрия Балашова.

Проект Дмитрия «Эко вихрь для генерации энергии» позволяет накапливать энергию, производимую реактивным двигателем самолета во время взлета, и перераспределять её на различные нужды аэропортов.

Джон Маэда, всемирно известный дизайнер и технолог, в этом году впервые ставший членом жюри премии Lexus Design Award, заявил:

«Когда мы думаем об алгоритмах, нам обычно представляются компьютеры и сфера высоких технологий. Однако впервые алгоритмы появились в XIX веке в текстильной промышленности, где они применялись как способ воплотить в жизнь новую эстетику при выборе тканей. Проект «Алгоритмическое кружево» Лизы Маркс вдохновлен не только этим богатым историческим опытом, он уходит корнями в еще более древнее время, воплощая технику плетения сложных кружевных узоров XVI века. Лиза Маркс соединяет эту старинную технику с продвинутым трехмерным моделированием, вручную создавая специальные бюстгальтеры для женщин, переживших мастэктомию. Результатом её трудов стало сочетающее в себе функциональность и изящество изделие, которое положительно влияет на внешний вид тела пациентки и одновременно обеспечивает высочайший комфорт, полностью отвечающий индивидуальным потребностям её тела».

Получая награду, победительница Гран-При Лиза Маркс отметила:

«Lexus не обязательно было организовывать эту премию. Бренд был бы успешным и без неё. Однако данная награда демонстрирует их преданность дизайну и решимость сделать вклад в создание лучшего будущего”.

Прототип победителя Гран-При и проекты, созданные пятью другими финалистами конкурса Lexus Design Award 2019, будут показаны на выставке Lexus «Leading with Light» («Направляя светом»), которая пройдет в период с 9 по 13 апреля 2019 года в рамках Недели дизайна в Милане на площадке Superstudio Più в районе Тортона – центре проведения международного мероприятия в области дизайна в Милане.

Выставка «Leading with Light» («Направляя светом»), вдохновленная новейшей технологией освещения Lexus и созданная при участии студии медиа-дизайна Rhizomatiks – это иммерсивный опыт, который вызывает у посетителей незабываемые эмоции.

В хореографической постановке, где красочное, динамическое освещение сочетается с живым танцем и продвинутой робототехникой, задействованы многочисленные лучи движущихся прожекторов и роботы, взаимодействующие с живым актером.

Затем посетители переходят в зону под названием «НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОСВЕЩЕНИЯ LEXUS», где узнают, как ориентированный на человека подход Lexus, применяемый при разработке передовых технологий в области автомобильной оптики, способен привести к лучшему, более светлому будущему.