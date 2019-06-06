Проектные работы над новым поколением Lada 4×4 идут полным ходом

Компания АвтоВАЗ раскрывает подробности о предстоящем обновлении LADA 4×4.

Существует множество мнений о том, каким будет новое поколение Lada 4×4. Некоторые полагают, что культовый автомобиль останется настоящим универсальным внедорожником, другие утверждают, что модель станет типичным городским кроссовером. Но директор по маркетингу Фабьен Гульми раз и навсегда поставил точку в этом споре.

В своем интервью изданию «АвтоВзгляд» господин Гульми сообщил о том, что работы над следующим поколением Lada 4×4 идут полным ходом и уже известны примерные сроки выхода новинки в свет. Поклонники легендарной «Нивы» могут расслабиться, автомобиль полностью сохранит свои внедорожные качества и не станет кроссовером. В лице новой Lada 4×4 АвтоВАЗ создает современный высокотехнологичный продукт.

«Новинка ждет своего часа, и появится она, конечно, не через 10 лет, но и не через два года», — заявил руководитель. То есть, новый внедорожник попадет в серийное производство не раньше 2022 года, о чем недавно заявил и сам президент «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис.

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