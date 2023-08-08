Автомобили из каких регионов и стран чаще всего ездят на ЦКАД

За первые шесть месяцев текущего 2023 года, в соответствии с аналитической информацией из системы «Свободный поток», разработанной и интегрированной специалистами компании «Телематика» на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), преодолели свой путь более чем 36,3 миллиона автомобилей, как из России, так и из разных стран.

На этой магистрали особенно активно двигаются транспортные средства с номерами, выданными в Москве, а также в Московской и Владимирской областях. Иностранные водители, особенно из Республики Беларусь, Казахстана и Узбекистана, также довольно часто выбирают этот путь. Среднесуточный трафик на ЦКАД составляет около 21 тысячи автомобилей, что на 16% больше, чем в тот же период предыдущего 2022 года.

Аналитики из концерна «Телематика» провели глубокое исследование данных, предоставляемых системой «Свободный поток», что позволило определить, какие классы автомобилей, из каких регионов России и из каких стран наиболее часто пользуются ЦКАД в первой половине 2023 года. Наибольший интерес к этой магистрали проявляют владельцы легковых автомобилей, которые составляют примерно 59% от общего потока.

Наибольшее количество проездов зафиксировано для машин с московскими номерами – более 10,6 миллиона, а также из Московской области – свыше 11,5 миллиона проездов. Владимирская область следует на третьем месте с 1,4 миллионом преодоленных километров. Среди десяти самых активных регионов также значатся Нижегородская область (1,2 миллиона), Санкт-Петербург (836 тысяч), Рязанская область (694 тысячи), Тульская область (653 тысячи), Калужская область (649 тысяч), Ивановская область (402 тысячи), Ярославская область (244 тысячи).

Центральная кольцевая автодорога продолжает привлекать все больше автолюбителей, что подтверждается ростом интенсивности движения на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Важно также отметить, что система «Свободный поток» зафиксировала внушительное увеличение числа проездов автомобилей с иностранными номерными знаками, их количество выросло на 35% в сравнении с первым полугодием 2022 года. Особо активными на ЦКАД оказались водители из Республики Беларусь (604 тысячи), Казахстана (175 тысяч) и Узбекистана (100 тысяч).

Платформа «Свободный поток» надежно распознает регистрационные номера, типы и модели автомобилей, регистрирует проезд и считывает транспондеры при любых погодных условиях и на различных скоростях. В настоящее время этот метод безбарьерной оплаты используется не только на ЦКАД, но и на Московском скоростном диаметре (МСД), а также на строящейся трассе М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань».

Система безбарьерной оплаты будет расширять свою деятельность и на других скоростных дорогах, находящихся в стадии строительства или проектирования. Этот подход значительно снижает риски аварийных ситуаций, экономит время водителя в пути и обеспечивает более комфортное путешествие.