В Украину ввезли рекордное количество подержанных автомобилей

В августе 63% первичного авторынка Украины составил секонд-хэнд

По данным ассоциации, в последний месяц лета украинский автопарк увеличился на 17.6 тысяч легковых автомобилей. Из них новых — 7.3 тысяч, остальные 10.3 тысячи — импортный секонд-хенд. В сравнении с августом 2017 года количество поддержанных автомобилей увеличилось почти вдвое.

Лидером среди возрастных иномарок остается Volkswagen — 1544 регистрации, что на 65% больше, чем годом ранее.

На втором месте Renault. В августе поддержанным автомобилям французской марки отдали предпочтение 1354 украинца. В сравнении с прошлым годом популярность бренда выросла на 47%.

Третий результат у Škoda — 1002 автомобиля. За год чешской марке удалось улучшить свой результат на 64%.

На четвертой строчке рейтинга Ford. В августе первые украинские номерные знаки получили 717 «Фордов», что в три раза больше чем год назад.

Пятый результат у Nissan — 602 регистрации в течение месяца.

В целом же с начала года в Украине поставлено на первичных учет 61.9 тысяч импортированных «легковушек» с пробегом, что на 86% больше, чем за тот же период 2017 года, пишет источник.