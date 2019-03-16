Замок для пьянства

Замок для пьянства
Март 16 19:08 2019

Алкозамки в автомобилях – одобрен законопроект во Франции

Власти Франции заставят граждан, любящих употреблять алкогольные напитки, пользоваться алкозамками в автомобилях. Законопроект, на согласование которого ушёл целый год, одобрен министром внутренних дел Франции.

Во Франции водителям, попавшимся на вождении в нетрезвом виде, разрешат вернуться за руль только при условии установки алкозамка на автомобиль. Установка устройства станет обязательной для тех водителей, у которых уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе на момент освидетельствования превысил 0,8 промилле. Забавно, что процедура по установке будет проводиться за счет самих нарушителей. Между тем, установка прибора стоит недешево – около 1500 тысяч евро.

К слову прибор можно взять в аренду, тогда придется платить по 100 евро в месяц.  Минимальный срок, в течение которого водителю придётся пользоваться алкотестером – полгода, однако в судебном порядке этот период может быть увеличен до пяти лет.  Сам принцип работы замка прост, чтобы запустить двигатель автомобиля, водителю необходимо подышать в прибор. Затем, в течение первого получаса поездки, устройство в случайный момент времени потребует повторить процедуру. В случае отказа двигатель остановится.
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алкозамкизаконопроектФранция
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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