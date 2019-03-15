Поезда, самолеты и автомобили: история истинного автора и основателя BENTLEY

В год столетнего юбилея британский производитель роскошных автомобилей из Крю вспоминает талантливого инженера, чьи энтузиазм и
изобретательность положили начало успешной истории легендарной марки Bentley. Уолтер Оуэн Бентли (Walter Owen Bentley), больше известный как У.О.(W.O.), родился в Лондоне в 1888 году, во времена, когда запряженная лошадьми повозка все еще оставалась самым распространенным средством передвижения.
Он был одним из 11 членов большой семьи. Несмотря на скромные достижения в школе, его целеустремленность и изобретательный ум неизменно помогали ему добиваться успеха. После стажировки на железной дороге и участия в гонках молодой инженер поступил на службу в вооруженные силы, где разработал ставшие легендарными роторно-поршневые двигатели BR1 и BR2 для военных самолетов, в том числе для знаменитого Sopwith Camel. Несколько лет спустя, в 1919 году, У.О. основал компанию, которой будет суждено стать символом лучших британских автомобилей ручной сборки. Bentley и по сей день остается самым востребованным брендом в классе роскошных автомобилей.
У.О. Бентли было всего 16 лет, когда по окончании школы он стал стажером на железной дороге Great Northern Railway. Его отец заплатил
немалую по тем временам сумму в 75 фунтов, чтобы его одержимый паровыми машинами сын получил место ведущего стажера в Донкастере (графство Саут-Йоркшир) на севере Англии.
На протяжении пяти лет обучения молодой ученик получал 25 пенсов в неделю. Прошло полтора года, прежде чем У.О. получил возможность работать с паровыми двигателями, которыми он так интересовался.
Позднее У.О. вспоминал: «Днище автомобиля после нескольких тысяч миль пробега – это просто стерильная операционная по сравнению с локомотивом, прибывшим на капитальный ремонт!»
Понимая, что пройдут годы, прежде чем он сможет подняться по карьерной лестнице до желаемого уровня, У.О. решил заняться изучением другого вида транспорта и обратил внимание на быстро развивающееся направление разработки двигателей внутреннего сгорания.
У.О. был настолько увлечен двигателями внутреннего сгорания, что решил участвовать в мотогонках, которые проводились по всей стране,
в том числе в знаменитой гонке Tourist Trophy на острове Мэн. Он также присоединился к одному из своих братьев, который занимался импортом автомобилей из Франции, одновременно втайне разрабатывая новый сплав алюминия и меди, который собирался использовать для изготовления более легких поршней в своем собственном гоночном автомобиле.
Однако после нескольких лет в автомобильной индустрии У.О. был вынужден сделать перерыв в работе. В годы Первой мировой войны У.О.
был призван в ряды ВМС Великобритании (RNAS) и, будучи патриотом своей страны, передал армии свой проект легких поршней. Это позволило разработать более мощную и надежную модификацию двигателя для самолетов RNAS. Энтузиазм У.О. произвел впечатление на руководство, и ему позволили заняться разработкой совершенно нового роторно-поршневого авиационного двигателя. Он получил в свое распоряжение все доступные ресурсы для проведения экспериментов и помощь команды инженеров завода Humber в английском Ковентри. Двигатель оказался исключительно удачным, и вскоре началось его массовое производство для нужд военной авиации.
Этот силовой агрегат устанавливали на знаменитый истребитель ВМС – Sopwith Camel, который является одним из самых известных самолетов XX века. Подвиги одноместного биплана вошли в учебники по истории. Изначально двигатель получил название Admiralty 1, однако затем был переименован в честь своего создателя. Bentley Rotary 1 позднее получил название BR1, что стало знаком уважения талантливому инженеру изобретателю.
Впоследствии У.О. разработал более мощную 230-сильную модификацию, и в 1918 году самолеты стали массово комплектоваться девятицилиндровым BR2. После окончания войны двигатель продолжал использоваться во многих странах мира на протяжении нескольких лет и был самым мощным двигателем в военной авиации того времени.
Зарекомендовав себя в качестве инженера-новатора, после окончания войны У.О. начал делать первые шаги в автомобильной индустрии,
используя свои знания и навыки для создания автомобиля, который будет носить его имя.
После окончания боевых действий он получил грант Commission of AwardsTo Inventors в размере 8000 фунтов за вклад в военные успехи страны, а также был награжден Орденом Британской империи. В 1919 году У.О. использовал полученные средства для осуществления
своей мечты и основал собственную автомобильную компанию, основной и единственной целью которой было и остается «строить мощные
и быстрые автомобили, лучшие в своем классе».
Особая версия Mulsanne W.O. Edition by Mulliner создана в честь основателя компании. Каждый автомобиль ограниченной серии получил
настоящую частицу истории Bentley.
В салоне каждого из 100 Mulsanne особой серии размещен фрагмент коленчатого вала личного автомобиля У.О. Бентли 8 Litre – последней модели, которую он спроектировал для Bentley Motors в 1930 году.
10 июля 2019 года Bentley исполнится 100 лет – выдающаяся веха, достигнуть которой удалось лишь немногим компаниям. В честь
знаменательной даты на протяжении всего года в разных уголках мира запланировано проведение праздничных мероприятий. Они расскажут об эволюции автомобилей Bentley за 100 лет, о сегодняшнем успехе и позволят заглянуть в многообещающее будущее. И
все это благодаря целеустремленности и энтузиазму одного человека.
C 2014 года www.amsrus.ru