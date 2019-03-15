Поезда, самолеты и автомобили: история истинного автора и основателя BENTLEY

Юбилей Bentley- целый век выдающихся достижений

В год столетнего юбилея британский производитель роскошных автомобилей из Крю вспоминает талантливого инженера, чьи энтузиазм и

изобретательность положили начало успешной истории легендарной марки Bentley. Уолтер Оуэн Бентли (Walter Owen Bentley), больше известный как У.О.(W.O.), родился в Лондоне в 1888 году, во времена, когда запряженная лошадьми повозка все еще оставалась самым распространенным средством передвижения.

Он был одним из 11 членов большой семьи. Несмотря на скромные достижения в школе, его целеустремленность и изобретательный ум неизменно помогали ему добиваться успеха. После стажировки на железной дороге и участия в гонках молодой инженер поступил на службу в вооруженные силы, где разработал ставшие легендарными роторно-поршневые двигатели BR1 и BR2 для военных самолетов, в том числе для знаменитого Sopwith Camel. Несколько лет спустя, в 1919 году, У.О. основал компанию, которой будет суждено стать символом лучших британских автомобилей ручной сборки. Bentley и по сей день остается самым востребованным брендом в классе роскошных автомобилей.

Новаторский дух

У.О. Бентли было всего 16 лет, когда по окончании школы он стал стажером на железной дороге Great Northern Railway. Его отец заплатил

немалую по тем временам сумму в 75 фунтов, чтобы его одержимый паровыми машинами сын получил место ведущего стажера в Донкастере (графство Саут-Йоркшир) на севере Англии.

На протяжении пяти лет обучения молодой ученик получал 25 пенсов в неделю. Прошло полтора года, прежде чем У.О. получил возможность работать с паровыми двигателями, которыми он так интересовался.

Позднее У.О. вспоминал: «Днище автомобиля после нескольких тысяч миль пробега – это просто стерильная операционная по сравнению с локомотивом, прибывшим на капитальный ремонт!»

Понимая, что пройдут годы, прежде чем он сможет подняться по карьерной лестнице до желаемого уровня, У.О. решил заняться изучением другого вида транспорта и обратил внимание на быстро развивающееся направление разработки двигателей внутреннего сгорания.

Двигатель Bentley Rotary One (BR1)

У.О. был настолько увлечен двигателями внутреннего сгорания, что решил участвовать в мотогонках, которые проводились по всей стране,

в том числе в знаменитой гонке Tourist Trophy на острове Мэн. Он также присоединился к одному из своих братьев, который занимался импортом автомобилей из Франции, одновременно втайне разрабатывая новый сплав алюминия и меди, который собирался использовать для изготовления более легких поршней в своем собственном гоночном автомобиле.

Однако после нескольких лет в автомобильной индустрии У.О. был вынужден сделать перерыв в работе. В годы Первой мировой войны У.О.

был призван в ряды ВМС Великобритании (RNAS) и, будучи патриотом своей страны, передал армии свой проект легких поршней. Это позволило разработать более мощную и надежную модификацию двигателя для самолетов RNAS. Энтузиазм У.О. произвел впечатление на руководство, и ему позволили заняться разработкой совершенно нового роторно-поршневого авиационного двигателя. Он получил в свое распоряжение все доступные ресурсы для проведения экспериментов и помощь команды инженеров завода Humber в английском Ковентри. Двигатель оказался исключительно удачным, и вскоре началось его массовое производство для нужд военной авиации.

Этот силовой агрегат устанавливали на знаменитый истребитель ВМС – Sopwith Camel, который является одним из самых известных самолетов XX века. Подвиги одноместного биплана вошли в учебники по истории. Изначально двигатель получил название Admiralty 1, однако затем был переименован в честь своего создателя. Bentley Rotary 1 позднее получил название BR1, что стало знаком уважения талантливому инженеру изобретателю.

Впоследствии У.О. разработал более мощную 230-сильную модификацию, и в 1918 году самолеты стали массово комплектоваться девятицилиндровым BR2. После окончания войны двигатель продолжал использоваться во многих странах мира на протяжении нескольких лет и был самым мощным двигателем в военной авиации того времени.

Первые годы Bentley

Зарекомендовав себя в качестве инженера-новатора, после окончания войны У.О. начал делать первые шаги в автомобильной индустрии,

используя свои знания и навыки для создания автомобиля, который будет носить его имя.

После окончания боевых действий он получил грант Commission of AwardsTo Inventors в размере 8000 фунтов за вклад в военные успехи страны, а также был награжден Орденом Британской империи. В 1919 году У.О. использовал полученные средства для осуществления

своей мечты и основал собственную автомобильную компанию, основной и единственной целью которой было и остается «строить мощные

и быстрые автомобили, лучшие в своем классе».

Особая версия Mulsanne W.O. Edition by Mulliner



Особая версия Mulsanne W.O. Edition by Mulliner создана в честь основателя компании. Каждый автомобиль ограниченной серии получил

настоящую частицу истории Bentley.

В салоне каждого из 100 Mulsanne особой серии размещен фрагмент коленчатого вала личного автомобиля У.О. Бентли 8 Litre – последней модели, которую он спроектировал для Bentley Motors в 1930 году.

Юбилей Bentley: 100 лет выдающихся достижений

10 июля 2019 года Bentley исполнится 100 лет – выдающаяся веха, достигнуть которой удалось лишь немногим компаниям. В честь

знаменательной даты на протяжении всего года в разных уголках мира запланировано проведение праздничных мероприятий. Они расскажут об эволюции автомобилей Bentley за 100 лет, о сегодняшнем успехе и позволят заглянуть в многообещающее будущее. И

все это благодаря целеустремленности и энтузиазму одного человека.