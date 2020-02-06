Правительство утвердило законопроект по индивидуализации ОСАГО

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский законопроект о реформе ОСАГО

Об этом сообщил в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку глава комитета Анатолий Аксаков. Документ, внесенный на рассмотрение в конце 2019 года, предполагает индивидуализацию тарифов, в том числе введение коэффициента за неоднократные грубые нарушения правил дорожного движения.

По сравнению с законопроектом, который разработал Минфин, депутатский вариант не предполагает поэтапное расширение тарифного коридора. Кроме того, депутаты исключили норму об отмене коэффициента территории и надбавку за мощность двигателя, увеличение лимита выплат до 2 млн рублей. По подсчетам Аксакова, принятие новых депутатских поправок не повлечет роста тарифов более чем на 4-5%.

«Реформа ОСАГО обсуждается уже давно, сейчас есть ощущение общей усталости от разговорного жанра: все понимают, что законопроект необходимо принимать». – отметил депутат Госдумы 6-го созыва, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Александр Тарнавский. – «Законодатели решили, что индивидуализация должна быть плавной, чтобы не допустить повышения цен. В целом депутаты склоны поддержать законопроект».

Комментируя изменения руководитель проекта «За права заемщиков» ОНФ» Евгения Лазарева отметила, что курс на индивидуализацию ОСАГО поддерживают и страховщики, и граждане.

«Очевидно, что продукт должен быть понятным и справедливым для потребителя. И принять законопроект следовало бы уже давно. Любые задержки в развитии курса снижают уровень доверия к институту ОСАГО. Останавливаться нельзя, и полумер здесь недостаточно. Потребители ожидают большей справедливости и прозрачности при изменении правил игры», – отметила Лазарева.

«С другой стороны, мы только совсем недавно стали очень медленно избавляться от таких негативных явлений, как драки в офисах страховых компаний, тетрадочные очереди, немотивированные отказы в возмещении. Улучшение ситуации стало возможным благодаря изменениям в законе, внедрению электронных полисов, регулированию тарифов. Однако, нельзя забывать, что полис ОСАГО – это обязательный для водителя документ. Развивать конкуренцию нужно, безусловно. Но и оставлять страховой рынок совсем без надзора пока рано. Мы будем следить, каким образом страховщики формируют стоимость полиса, учитывая индивидуальный стиль вождения. Чтобы это не стало способом при отсутствии определенных оснований завышать цену».

Переход к более индивидуальному тарифу начался в 2019 году. В начале прошлого года тарифный коридор, в рамках которого страховщики устанавливают базовые ставки на полис, расширился на 20% в обе стороны. Коэффициентов, учитывающих возраст и стаж водителя, стало 58 вместо прежних четырех. В результате старшие и опытные водители получили дополнительные скидки. Также изменился коэффициент бонус-малус, учитывающий аварийность. Теперь он рассчитывается ежегодного в единый день, что позволяет упростить проверку данных и исключить потерю истории вождения. Раньше он присваивался с покупкой нового полиса, что могло привести к тому, что некоторые аккуратные водители утрачивали свои скидки.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА) за прошлый год с момента начала реформы цена на ОСАГО снизилась на 5%. Глава РСА Игорь Юргенс считает, что тарифный коридор дает страховщикам возможность более гибкого применения тарифа, что способствует усилению конкуренции на страховом рынке. Конкуренция, в свою очередь, влечет за собой улучшение качества сервиса и снижение цен.