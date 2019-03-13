Балтика внедряет алкоблокираторы запуска двигателя для автомобилей

Пивоваренная компания «Балтика» внедряет алкоблокираторы запуска двигателей для автомобилей своего автопарка

Алкоблокиратор– это механизм, лишенный эмоций и работающий в четких рамках стандартов, что позволяет положиться на его точность и объективность.

Первые 300 автомобилей, оснащенные алкоблокираторами запуска двигателей, пополнили автопарки компании в Воронеже, Москве, Ростове, Самаре, Санкт-Петербурге, Туле и Ярославле. Всего в «Балтике» более 2 000 автомобилей, на которых ежедневно перемещаются сотрудники, в том числе осуществляя доставку продукции клиентам. Поэтому для Компании важно быть уверенной, что сотрудники, управляющие этим автотранспортом, осуществляют поездки безопасно как для себя, так и для других участников дорожного движения.

По статистике Росстата, около 8% всех ДТП происходят в состоянии алкогольного опьянения водителя. Более 51% респондентов, опрошенных ГИБДД, считают, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения является проблемой, которую нужно решать на федеральном уровне.

В 2018 году «Балтика» осуществила ряд мероприятий в рамках повышения уровня ответственности перед обществом и сотрудниками: все автомобили оснащены оборудованием по оценке качества вождения широкого функционала (GPS мониторинг), на погрузочной технике, используемой на складах компании, установлены ограничители скорости с обязательным мониторингом через систему телематического контроля, новые автомобили оснащены системой hands free, грузовые автомобили – видеорегистраторами.

Сергей Сучков, старший директор по логистике региона Восточная Европа: «Как лидер отрасли, «Балтика» внедряет современные методы управления бизнесом и активно использует эффективный мировой опыт, в том числе в области безопасности. Каждому сотруднику, какую бы должность в компании он не занимал, хочется, чтобы условия его труда были достойными и безопасными. Поэтому в «Балтике» успешно работают несколько приоритетных программ, направленных на ответственное потребление и сведение несчастных случаев к нулю. В их реализации активно принимают участие все сотрудники компании. Оснащение автомобилей компании алкоблокираторами запуска двигателей – это профилактическая мера, отвечающая мировым тенденциям, ведь на «Балтике» не было зарегистрировано ни одного случая вождения автомобилей сотрудниками в состоянии алкогольного опьянения».

Отзывы, полученные от сотрудников, на автомобилях которых установлены алкоблокираторы, подтверждают, что преимущества таких устройств для сотрудников компании очевидны: уверенность в готовности и способности безопасно управлять транспортным средством, дополнительная страховка, оберегающая от ошибки субъективной оценки своего состояния.