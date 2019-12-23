Глава дептранса Москвы Максим Ликсутов признался в неэффективности электробусов

Столичный мэр Сергей Собянин постоянно подчёркивает выгодность и экологичность электробусов в сравнении с другими видами городского транспорта и обещает их массовую закупку. До 2021 года они должны заменить в Москве привычные дизельные автобусы

Однако одно дело — рассказывать о проекте москвичам через подконтрольные мэрии СМИ, а другое — отчитываться перед правительством или контролирующими органами. В распоряжении «Базы» оказалось письмо Департамента транспорта города, адресованное Минтрансу. В нём заммэра и глава дептранса Максим Ликсутов признаётся, что электробусы по многим статьям проигрывают не только дизельным и газомоторным автобусам, но даже трамваю.

Это кардинально расходится с публичными заявлениями Ликсутова:

«Электробусы — это будущее наземного городского транспорта, и международное сообщество нас в этом поддерживает».

Письмо Ликсутова (есть в распоряжении «Базы». — Прим. ред.) было направлено директору Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Алексею Бакирею в конце сентября. В нём содержится детальная оценка эффективности всех наземных видов общественного транспорта ГУП «Мосгортранс».

Согласно документу, наиболее эффективным городским транспортом назван трамвай (71-931М «Витязь-М»). У него самые низкие расходы при эксплуатации — 1,2 рубля на пассажиро-место (на км). На втором месте автобусы на газу (ЛиАЗ-529271) — 1,21 рубля на пассажиро-место (на км). У объявленных врагами для экологии города дизельных автобусов (НефАЗ-5299 и ЛиАЗ-529265) этот показатель составляет 1,31 рубля. Где же электробус? А он на предпоследнем месте: у него расходы на пассажиро-место из расчёта на один километр составляют 1,59 рубля. И даже расходы троллейбуса не выглядят особенно критично на фоне электробуса — 1,67 рубля.

Мэр Москвы, напротив, при каждом удобном случае подчёркивает выгодность электробусов.

«Электробусы поставляют в столицу отечественные автозаводы КАМАЗ и ГАЗ. По сервисным контрактам они отвечают за эксплуатацию подвижного состава и зарядных станций в течение 15 лет. Суммарные затраты на его эксплуатацию на 10% ниже, чем у троллейбуса, а срок эксплуатации — на 50% дольше, чем у автобуса», — сообщает Сергей Семёнович в личном блоге.

Из отчёта дептранса в правительство, напротив, следует, что уже к половине этой самой 15-летней службы электробуса потребуется замена самой дорогой его части — электробатареи, — и обойдётся это удовольствие в 9,45 млн рублей. При этом стоимость самого электробуса составляет 34 млн.

Ни мэра, ни главу дептранса не смущает то, что только стоимость замены батареи в электробусе едва ли не сопоставима с ценой обычного дизельного или работающего на газу автобуса — они стоят чуть больше 13 млн руб. Троллейбус обходится бюджету в 18 млн рублей, а трамвай — в 104,3 млн рублей. Однако у трамвая пассажировместимость на единицу транспорта более чем вдвое превосходит показатель автобуса и электробуса — 185 человек против 85 пассажиров.

По части расходов на техобслуживание и ремонт картина тоже складывается не в пользу новомодного транспорта. На обычные автобусы «Мосгортранс» в год тратит 879,6 тыс. рублей; на газовые потребуется 1 млн рублей, на троллейбус — 795,7 тыс. А ежегодное обслуживание электробуса обходится в 2 млн рублей, дороже только трамвай — 3,47 млн.

Дептранс также указывает в своём докладе в Минтранс и итоговые расходы на единицу транспорта, которые включают в себя годовые затраты на бензин, электричество, инфраструктуру, обслуживание и т. д.

Самый затратный — трамвай, на который требуется 14,4 млн рублей в год, но этот вид транспорта можно назвать вымирающим. Число линий трамвая невелико, и они сокращаются. А ежегодные расходы на электробус, которых мэрия обещает закупать в год по 300 штук, составляют 8,1 млн руб.

Самый же эффективный по этому показателю — автобус на газе: 6,2 млн рублей, далее идёт дизельный автобус — 6,7 млн руб. И даже троллейбус, провозглашённый Собяниным коммерчески невыгодным, эффективнее электробуса — 7,1 млн рублей в год.

А что с главной фишкой нового вида транспорта, с экологичностью? В отчёте об эффективности городского транспорта глава дептранса Максим Ликсутов указывает на нулевой уровень выбросов у электробуса. Но есть нюанс. В реальности он загаживает атмосферу столицы не хуже старого рыдвана. Дело в том, что экологичность электробуса абсолютно нивелируется наличием дизельного автономного обогревателя Webasto Thermo 350 на 35 кВт с 70-литровым баком солярки на борту. Эта печка используется в качестве обогревателя салона и воздушной завесы над дверями. Обогреватель расходует около четырёх литров солярки в час. При этом никаких дополнительных фильтров его выхлоп не имеет.

Обогреватель такого типа выбрасывает в атмосферу 0,08 т/год диоксида азота, 0,013 т/год — оксида азота, 0,0068 т/год — сажи, 0,01069 т/год — диоксида серы. Примерно такие же показатели у обычных дизель-генераторов, использующихся дорожными службами города для ремонта улиц. Однако, в отличие от генераторов, работающих периодически и в небольшом количестве, отопительный прибор электробуса в холодное время года работает на протяжении всего дневного графика (с 6:40 до 22:00).

Учитывая шесть месяцев холодного времени года в России, армия чадящих электробусов не сделает чище атмосферу столицы.

Главными выгодополучателями от политики мэрии по закупке электробусов являются группы ГАЗ и КАМАЗ. Первая принадлежит Олегу Дерипаске, основной акционер второй — чемезовский «Ростех». Первые два контракта на поставку 200 машин за 12,7 млрд рублей они поделили между собой. Третий контракт на 100 электробусов «Мосгортранс» заключил с КАМАЗом на 6,57 млрд руб. И, судя по обещаниям чиновников мэрии, без заказов они не останутся: город планирует приобретать порядка 600 единиц электробусов в год на сумму 38 млрд рублей.

В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» вопросы о докладе главы дептранса и эффективности электробусов прокомментировали крайне лаконично:

Стоимость дизельного топлива в два раза выше затрат на электроэнергию для электробусов. А обновление подвижного состава электробусами создаёт серьёзный потенциал для развития инновационных секторов экономики в нашей стране. Более развёрнутый ответ в «Мосгортрансе» дали по вопросу об экологичности электробусов. «90% выбросов вредных веществ в Москве — от автотранспорта с двигателем внутреннего сгорания… Москва с почти 15 млн жителей не имеет права быть отстающим городом в вопросах экологии и не может экономить на здоровье москвичей, — сообщила пресс-служба. — В московских электробусах первых партий предусмотрена система дополнительного отопления на основе вспомогательного дизельного подогревателя. Похожую систему используют в европейских электробусах, например в Хельсинки. Дополнительный обогреватель ставили на первых партиях электробусов, с 2021–2022 года мы не планируем больше закупать такие отопители, так как ёмкости батареи достаточно для поддержания комфортной температуры в зимний период».

Представители Минтранса не ответили на запрос «Базы».