Тест-драйв Volkswagen Caravelle T6 – и транспорт, и дом, и работа

В первую очередь надо понимать, что Каравелла (Caravelle) это потомок по-настоящему легендарной модели Volkswagen T1 – Type 2 положившей начало уже почти 70-летней серии.

Первый минивэн и второй гражданский автомобиль концерна Volkswagen на единой платформе с еще большей легендой – Жуком (Volkswagen Käfer).

Серия Т – первая автомобильная платформа VW. Наименования микроавтобусов или минивэнов пошли от неё – Volkswagen T1 – Type 2 (1950–1967), Volkswagen T2 – Type 2 (1967–1979) и первый получивший распространение на территории СНГ: Volkswagen T3 – Type 2 (1979–1992).

Количество ввезенных на территорию СНГ автомобилей не поддается даже приблизительному подсчету – такое время. Велико и число модификаций Т3, которых выпустили порядка 1,7 млн. настоящих рабочих лошадок для постсоветского пользователя. Автомобиль получил собственные имена: Transporter, Caravelle, Microbus (Южная Африка), Vanagon (Америка).

Следующая модификация Т4 начала официально ввозиться в Россию. Двигатель переместили вперед, привод стал передним или полным. Были короткая и длинная версии, с разной высотой крыши, в шести типах кузова, с 13 вариантами двигателей. По числу выпущенных моделей версия опередила предшествующую.

Т5 начали выпускать в 2003 году. Производство было налажено в том числе в Калуге. Порядка ста вариантов. Две длины, три высоты крыши. Фургон, микроавтобус, однорядная, двухрядная кабина или бортовой.

Все старые модели Транспортера являются культовыми для любителей караванинга, серфинга или автомобильного туризма, что обеспечивает хорошую остаточную стоимость тем, кто может позволить себе новую модель.

Что поменялось в шестой генерации пассажирской версии Транспортера – Volkswagen Caravelle?

Во-первых, экстерьер: переделанные фасад и корма, новые светодиодные фары, новая линейка дизельных двигателей Euro 6 (2 шт.). Всего 7 двигателей из которых 2 бензиновых, два с МКПП остальные с DSG.

Вообще на редкость большой и правильный выбор «начинки» для российского рынка. Показатели продаж это подтверждают.

Не понравилось

Работа штатного обогревателя салона Работа щеток стеклоочистителя в снег.

Что теперь внутри?

Если коротко – просторно и очень комфортно, еще комфортнее чем раньше.

Инженеры и дизайнеры Volkswagen каждую итерацию минивэна прилагают все большие усилия, для того чтобы владелец Каравеллы чувствовал себя в кабине как в обычном автомобиле. Например – традиционное для VW рулевое колесо идеального размера и сечения.

Посадка – для тех, кто никогда не пробовал «капитанский мостик» Каравеллы – стоит прямо сейчас испытать это удовольствие. Выше тебя только грузовики, тракторы и редкие автобусы. В потоке ты видишь дорожную ситуацию по верх крыш легковых авто – до следующего светофора.

За городом, на трассе, вот лично я приблизился к реализации своей детской мечты – управлению комфортабельным междугородным автобусом! Плавный, высокий, мягкий… еще и со двумя сдвижными дверями, открываемыми с водительского места. Жаль пассажиров не мог набрать.

Кстати, у VW бесконечное количество конфигураций установки сидений в салоне и для переднего пассажира. Впереди может быть двойное пассажирское сидение или одноместное с небольшими, но удобными опускаемыми подлокотниками. Причем варьировать количество мест вы можете с легкостью самостоятельно.

Отопитель передних сидений и лобового стекла традиционно на центральной панели, но все же настоятельно бы советовал при покупке выбирать модель с автономным стояночным отеплителем или полным климат-контролем. В диапазоне 0 … – 10 °С дизельный минивэн разогревается до приемлемой для пассажиров температуры 20-30 минут. Да TDI хорош, тих (до 3000 об/м) и экономичен, но холодно, черт побери.

Приборная панель по классической логике усеяна различными переключателями и элементами управления, которые буквально «под рукой» и интуитивно находятся на ощупь. Минимум сенсорных переключений и это очень правильно – когда позади салон пассажиров очень рискованно отвлекаться на поиск нужной «нарисованной» кнопки. Куда проще ее почувствовать пальцем. Да и касаться отделки более чем приятно – кожа Nappa, ореховый шпон и рояльный лак и это всё в микроавтобусе.

Но, все же 6,3-дюймовый (5” в стандартной версии) многофункциональный сенсорный экран есть – навигация, мультимедиа.

Парктроники по периметру, камера заднего вида – просто обязательная опция, особенно для новичков. Круиз контроль стандартный от Volkswagen. Кстати, только немецкие адаптивные круизы контролируют не только автомобиль впереди тебя, но и в полосе слева. Догадываюсь зачем, но «нашим людям» это, как мне показалось, мешает.

Подвеска в трех режимах. Комфорт – только тогда, когда уверены, что никого из пассажиров не укачивает. В «Комфорте» бус ощутимо раскачивается эффективно убаюкивая. Но спортивный режим жесткости амортизаторов лечит морскую болезнь – не загруженная, еле заметно, начинает прыгать корма.

На разбитых дорогах – как «своя». Посадить на пузо или утопить в грязи, конечно не мудрено, но 4motion в колее, подъем, где 2wd паркетник начинает заикаться, преодолевает легко – электроника у VAG перебрасывает момент на колесах практически идеально, при безусловном опыте водителя.

Коробка DSG7 известна всем, кто интересуется Volkswagen. Ну вот такая она. Я бы на месте маркетологов, в «борьбе с инженерами» и негативом в адрес надежности коробки, вывел DSG в суббренд – пусть плывет сам. Ну а если без жестких шуток – вроде с детскими проблемами роста разобрались? На тестовой машине на одометре было больше 60 тыс. км пробега – никаких симптомов «вируса» не обнаружил.

Понравилось

Управляемость и классовая проходимость Экономичность и надежность Комфортность

Вообще все как-то ошеломительно удобно! Как для водителя, так и для пассажиров. Любишь сидеть «под потолком» – пожалуйста. Убираемые подлокотники фиксируются на любой высоте – четко под локоть. Немного тесновато пассажирам в ряду с тремя сидениями, но не обязательно же мучаться – оставьте два.

У здорового большинства семей наступает период тесноты и начинается традиционная исследовательская работа – «какой кроссовер выбрать чтобы: коляски, дети, собака, велосипеды, лыжи, санки, дача…». Среди моей субъективной выборки друзей никто не рассматривал минивэн и Каравеллу, в частности. И очень зря – по мне это оптимальнейший конструктор универсального семейного авто.

Ну а для путешествий… Почитайте, как Олег Иванов съездил на нем в Мурманск.

Может где-то в нас росших в позднесоветский период пустил корни трепет перед «сверхкомфортабельными», с позиции времени, советскими РАФами, который Каравелла пробуждает и выносит на уровень стратосферы?

Я, вообще не задумываясь назвал концепцию Транспортера – Каравеллы – Мультивэна лучшим «народным автомобилем»! В нем реализуемо все – и транспорт, и дом, и работа.

Ну вот вам три захватывающих примера. Внимание на поколения автомобилей:

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Цены на Т6: от 2,3 млн рублей и до 5,5 млн. рублей (максимально возможная конфигурация на российском сайте)

После Каравеллы страшновато переходить к тесту Мультивэна – успокаиваешь себя только мыслью, что там не такой легкотрансформируемый салон и это можно отнести к потенциальным недостаткам. Хотя, о чем я говорю…