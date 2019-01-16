Ценник на пол-литра топлива и другие «маркетинговые ухищрения»

Ценник на пол-литра топлива и другие «маркетинговые ухищрения»
Январь 16 20:06 2019

Независимый топливный союз не исключает появление на АЗС цен на половину литра бензина

В тексте заявления говорится о возможном скачке цен на бензин из-за увеличения акцизов на топлива и повышения НДС с 18 до 20 процентов. При этом, по словам президента Независимого топливного союза Павла Баженова, правительство России рассматривает цены на АЗС только как фактор социальной напряженности. Поэтому для удержания цен можно использовать «маркетинговые рецепты»

«Да, можно поставить на стелах АЗС цену 20 рублей за АИ-92 хоть завтра. Правда цена будет за пол-литра. Однако проблема постоянного роста цен на моторное топливо так и не будет решена. Необходима комплексная реформа российского топливного рынка», — сказал Баженов.

В сообщении союза упоминаются предложения, которые, заверению Баженова, позволят снизить цену на бензин до 35 рублей за литр. Среди них отмена акцизов, реализация топлива только через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу и привязка розничной цены к биржевым котировкам с установкой предельно допустимой наценки.

Однако, по словам президента организации, в нынешних условиях нет никаких способов уменьшить стоимость топлива, кроме «пресловутых маркетинговых ухищрений».

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AMSRUS
AMSRUS

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